I candidati della lista “Semplicemente Toirano – De Fezza Sindaco” a Carpe per presentare il programma

Toirano. Ieri sera i candidati della lista Semplicemente Toirano – De Fezza Sindaco hanno presentato il programma nella frazione Carpe. L’’incontro è avvenuto nella sala pubblica, risultata al completo, delle ex scuole.

Il candidato Sindaco De Fezza Giuseppe ed i candidati consiglieri hanno illustrato la parte di programma relativa alla frazione ed ai suoi abitanti; nello specifico si è parlato di:

– Consulta di frazione, progetto già attivato dalla amministrazione uscente, che considerato il riscontro positivo avuto nei precedenti 5 anni di amministrazione dovrà essere un organo potenziato ed arricchito dall’inserimento di figure tecniche di supporto, anche, aggiungendo un rappresentante dei giovani della frazione.

– La costante pulizia del borgo.

– Partecipazione a bandi CSR (Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale) per la sistemazione delle strade interpoderali e per lo sviluppo rurale della frazione.

– L’approvazione del Piano urbanistico comunale, strumento necessario per lo sviluppo, il recupero e la conservazione del borgo.

– Il lancio del Piano d’illuminazione pubblica per il potenziamento dei corpi illuminanti.

In merito, l’amministrazione uscente ha già effettuato un censimento di tutti i corpi illuminanti presenti sul territorio ed ha individuato, anche grazie al confronto con i cittadini, le aree da sviluppare.

– L’ampliamento del piazzale Agnese Garassini per il potenziamento degli stalli di sosta; ciò, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione uscente ha già provveduto all’acquisizione delle aree per la realizzazione dell’opera pubblica.

– Garantire le operazioni meccaniche per lo spargimento del sale e lo sgombero della neve grazie al mezzo attrezzato ricevuto dall’amministrazione uscente che si è aggiudicata un bando di Regione Liguria ed al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, che in questi anni si è sempre contraddistinta per lo spirito collaborativo e per le attività svolte a beneficio della frazione.

Erano, inoltre, presenti l’attuale vicesindaco Deni Luigina Aicardi, di anni 60, dott.ssa in tecniche di laboratorio biomedico presso l’Asl 2; l’attuale assessore Claudio Oddo, di anni 42, vice brigadiere dell’arma dei carabinieri ed il consigliere Giancarlo Mattoscio, di anni 61, artigiano ed i nuovi candidati: Luisa Bambina Lucchini, di anni 68, amministratore condominiale; Francesco Oddone, di anni 51, consulente informatico e presidente della Maremontana ASD; Cinzia Peroni, di anni 49, consulente commerciale; Taddeo Lucia, di anni 47, artigiana; Fabrizio Tarantino, di anni 42, agente di Polizia Locale; Davide Tranchida, di anni 38, impiegato; Claudia Laura Valentini , di anni 55, laureata in economia e commercio impiegata contabile.

I candidati consiglieri hanno toccato i temi del programma che avranno un impatto decisivo anche sulla frazione ovvero turismo, outdoor e sport, ambiente, scuola e cultura, sociale, sicurezza urbana, economia e finanza.