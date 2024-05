Guida al Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: gironi, campi e formula del torneo

Cairo Montenotte. Venerdì 2 giugno prenderà il via la 27^ edizione del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte. Per la quarta edizione sarà dedicato a Carlo Pizzorno, il dirigente che aveva avuto l’intuizione di creare un “mondiale per club giovanili” in Val Bormida.

La finalissima è in programma nel tardo pomeriggio di domenica. Seguirà dopo la premiazione un altro appuntamento importante per la Cairese, ovvero la semifinale playoff di Eccellenza contro il Mapello. Gara in programma alle 19 che potrebbe dare l’accesso alla finalissima per andare in Serie D.

Saranno 24 formazioni a sfidarsi su alcuni dei principali campi della Val Bormida, con il “Cesare Brin” a fare da teatro principale della manifestazione. Ci saranno club locali, big del campionato italiano, alcune formazioni da fuori regione, cinque squadre straniere e una rappresentativa interregionale.

Il torneo coinvolgerà tre impianti. Si giocherà, oltre al Brin, anche all’Agosto di Mallare, al Ravera di Pallare e al Perotti di Dego.

Le prime due classificate degli otto gironi giocheranno poi per la vittoria del torneo, con la formula ottavi, quarti, semifinale e finale. Le restanti otto quattro (cioè le otto terze classificate) verranno divise in due gironi da 4. Per la classifica finale (dal 17^ al 24^) si sfideranno con la pari classificata dell’altro girone. Come da tradizione, verrà poi stilata una classifica finale completa dal 1^ al 24^ posto.

Girone A: Juventus, Midtjylland (Danimarca), Bogliasco. Girone B: Inter, Novara, Cairese. Girone C: Genoa, Heming (Norvegia), Suno. Girone D: Atalanta, Fair Play Messina, Legino. Girone E: Milan, Rappr. Piemonte e Val D’Aosta, Girone F: Monza, DVTK Diósgyőr (Ungheria), Micri Calcio, Girone G: Sampdoria, Monaco (Principato di Monaco), Cheraschese, Girone H: Torino, Dinamo Tblisi (Georgia), Ospedaletti.

Il calcio d’inizio sarà venerdì alle ore 10. Ecco partite e orari della prima giornata

Gare del mattino (due tempi da 25 minuti)

Gare in orario pomeridiano e serale (due tempi da 25 minuti)