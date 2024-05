Gli studenti dell’istituto comprensivo Loano Boissano a lezione di Costituzione: l’iniziativa del Lions Club

Loano. Il Lions Club Loano Doria organizza, per la mattinata di giovedì 23 maggio 2024, un Service all’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo Statale Loano-Boissano – plesso “G.Valerga” – di Corso Europa, 26, l’incontro per la Costituzione Italiana.

L’incontro con l’avvocato Stefania Poggi, si terrà alle ore 10,30: spiegherà ai bambini delle classi quinte su iniziativa del Lions Club Loano Doria, la bellezza e l’importanza della Carta Costituzionale Italiana, partendo dall’esperienza del gioco per arrivare a comprenderne in modo semplice i contenuti, dialogando sulle regole e gli obiettivi in essa contenuti.

Il Club donerà ad ogni bambino la bandierina italiana – simbolo dei valori dell’Italia – affinché ciascuno di loro sia fiero di rappresentarla, onorando le regole e gli obiettivi del nostro Paese.

Il Dirigente Scolastico dott. Andrea Rossato, i docenti, ed Il Lions Loano Doria condivideranno la giornata educativa anche con i genitori.