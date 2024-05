Gli studenti del Calasanzio di Carcare a Giusvalla per il progetto “Radici e Tradizioni nazionali-Archè” per il recupero del dialetto locale

Carcare. Mercoledì 8 maggio una delegazione di studenti della classe quarta del liceo classico Calasanzio di Carcare si è recata a Giusvalla per svolgere la fase di “ricerca operativa attiva” del progetto “Radici e Tradizioni nazionali – Archè”, attività legata anche alla riscoperta e valorizzazione del dialetto locale e che quest’anno si avvale della preziosa collaborazione del Comune di Giusvalla e del neonato Museo diffuso del dialetto, inaugurato lo scorso ottobre.

Ad attendere gli studenti presso il grazioso e ricco Museo della civiltà contadina del paese era presente il sindaco Marco Perrone, il consigliere comunale Pier Claudio Marenco e un’ampia rappresentanza di cittadini volontari in qualità di testimoni ed esperti in dialetto giusvallino per dare voce ad oggetti, strumenti, lavori, ricordi e fatiche di un mondo e un tempo apparentemente scomparsi, ma sostanzialmente vivi e radicati.

Durante questo incontro avvenuto nel pomeriggio dopo la scuola, i giovani studenti del Calasanzio hanno intervistato, ripreso e fotografato quelli che potremmo definire i giovani di un tempo, ascoltando aneddoti e spiegazioni, rigorosamente in dialetto, legati al tema della vita contadina e scoprendo anche strumenti e utensili scomparsi dall’uso, ma custoditi dal museo grazie agli abitanti che negli anni li hanno donati proprio per preservare un patrimonio importante di ricordi, storia e civiltà.

Informato del piccolo grande evento per la comunità del paese, ha volentieri partecipato anche il maestro Pietro Baccino, che ha contribuito con le sue poliedriche conoscenze sul territorio e sulla sua storia, omaggiando la scuola di diversi testi, alcuni anche di sua pubblicazione, sulla storia di Giusvalla.

A suggellare il pomeriggio, reso già gradevole ed emozionante dal calore e dall’accoglienza vivace dei tanti intervenuti e dalla grande voglia di raccontare e raccontarsi, il sindaco ha offerto agli studenti e ai partecipanti una ricca merenda.

La dirigente, gli studenti e le insegnanti referenti del progetto per la scuola e per la classe ringraziano pertanto “tutti per l’accoglienza e la collaborazione che certamente non si interromperà con questa visita, rivelatasi ricca di ulteriori spunti e idee di ricerca”.