Giornata della Polizia Locale, assegnate 13 onorificenze: tre sono nel savonese

Liguria. Sono state tredici le onorificenze consegnate ad altrettanti agenti nella giornata regionale della Polizia Locale, istituita per celebrare il corpo e premiare gli operatori che si sono distinti per meriti speciali.

La cerimonia si è tenuta venerdì mattina in piazza De Ferrari alla presenza delle massime autorità comunali e regionali, dei rappresentanti dei corpi di Polizia Locale provinciali e di decine di agenti che ogni giorno presidiano il territorio. A Genova le medaglie sono state consegnate a cinque agenti del Nucleo Fasce Deboli, costituito nel 2023 su impulso della procura di Genova e specializzato nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia.

Composto principalmente da ufficiali e agenti donne proprio alla luce della delicatezza dell’attività svolta, nel 2023 ha trattato 234 fascicoli di indagine, denunciato 120 persone poi indagate per stalking e maltrattamenti e ottenuto in molti casi l’applicazione di misure cautelari, primo tra tutte il braccialetto elettronico. Tra i casi seguiti dagli agenti del Nucleo Fasce Deboli, l’arresto di un uomo, già destinatario della misura del divieto di avvicinamento, per ripetuto stalking ai danni dall’ex compagna e l’arresto di un 27enne che per mesi ha vessato l’anziano padre, picchiandolo e minacciandolo di morte (usando anche un coltello) per ottenere da lui il denaro per giocare d’azzardo. Per mettere fine alle persecuzioni gli agenti hanno usato anche microcamere nascoste, installate nella casa dell’anziano per immortalare la violenza.

Due invece le medaglie consegnate ad altrettanti agenti del corpo di Polizia Locale di Rapallo, l’assistente Fulvio Berlingieri e e l’agente Marco Tassara Dellacasa, che sono intervenuti per aiutare un cittadino aggredito da un uomo armato di un grosso coltello da cucina. I due agenti sono riusciti a bloccare l’aggressore dopo un inseguimento per le vie della città e una breve ma violenta lotta. Altre tre medaglie sono state consegnate al corpo di Polizia Locale di Savona – nello specifico alla vice commissaria Francesca Ferba, al vice commissario Matteo Lai e all’agente Silvia Venturino – per avere portato alla luce un raggiro ai danni di un anziano con difficoltà cognitive, preso di mira da due donne che sfruttavano le sue condizioni per chiedergli soldi.

Premiati anche l’agente Alessandro Quaranta della Polizia Locale di Ventimiglia per un intervento di soccorso al titolare di un negozio in cui era scoppiato un incendio, e i vice commissari Michela Colombo e Michele Paganini della Polizia Locale di La Spezia per il caso di due fratellini di 11 e 13 anni vittime di maltrattamento fisici e psicologici.

“La sicurezza delle nostra città è un prerequisito per la crescita, lo sviluppo, la convivenza civile e credo che l’integrazione tra i corpi, il lavoro fatto in questi anni per costruire un sistema di sicurezza delle nostre città, che va dalla videosorveglianza alle pattuglie congiunte a tutti i livelli, sia un lavoro molto importante di cui troppo spesso si da per scontato l’impegno – è stato il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – Dal 2018, dalla tragedia del ponte Morandi in poi, la nostra regione è stata inoltre investita da una serie di opere e cantieri che hanno messo a dura prova la circolazione stradale, la nostra economia ha continuato a crescere, traffico pesante e traffico turistico, se non avessimo avuto la professionalità, la dedizione e la generosità di tutte le persone che hanno cercato di dare una mano in questo senso non sarebbe stato facile. Dalla polizia locale non dipende solamente la sicurezza di molti aspetti della vita dei cittadini, ma anche un pezzo importante del benessere complessivo”.

“La specializzazione degli agenti aiuta moltissimo a svolgere al meglio il lavoro quotidiano – ha detto l’assessore comunale alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Sergio Gambino – Gestire la sicurezza in un comune medio grande come quello di Genova è sempre complicato, ci sono aspetti sociali e di degrado urbano che vanno oltre il mero presidio del territorio. La città di Genova ha molte complessità, ma devo dire che spicca in Italia per sicurezza. Ovviamente abbiamo le nostre criticità e ancora molta strada da fare per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini”.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche gli encomi agli agenti di polizia locale che si sono distinti nella tutela dei diritti delle persone disabili, vigilando sul corretto uso del contrassegno sui posteggi dedicati, attraversamenti pedonali e strutture che garantiscono la mobilità delle persone disabili: “Il vostro lavoro è importantissimo – ha detto il coordinatore della consulta regionale Claudio Puppo – Quando ci fermate siamo felici: non abbiate paura di chiederci il contrassegno, siamo persone corrette e saremo contenti di mostrarvelo”.

Angelo Vaccarezza, vice capogruppo di Forza Italia, rivolge “un ringraziamento speciale a tutti gli Uomini e le Donne del Corpo, tutori dell’ordine e della legalità per la costante presenza per la gente e tra la gente”.