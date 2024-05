Cogoleto. Una finale nazionale, due titoli regionali, quattro podi e ottimi piazzamenti. In questa fase terminale dell’anno sportivo sono arrivate grandi soddisfazioni per la Polisportiva Agi.

Domenica 5 maggio a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, si è concluso il campionato FGI di ginnastica acrobatica, circuito Silver. La squadra albenganese ha partecipato con una combinazione di L2 OPEN composta da Sveva Munari e Grecia Zenteno Gonzales che con una prestazione eccellente ha conquistato un meritato quarto posto, portando la coppia a una settima posizione nazionale.

Domenica 12 maggio, invece, a Cogoleto, si è disputata le seconda e ultima gara regionale UISP nella quale la Polisportiva Agi ha messo in campo 14 combinazioni.

Per la prima categoria junior Margherita Pirro e Camilla Yassine confermano il primo posto e diventano campionesse regionali. Sempre per la prima categoria ma senior, conquistano la medaglia d’argento, migliorando il loro esercizio, Camila Velasquez Claros con Ouiman Boulmane. Quest’ultima con Basma Oufatna ottiene anche il quinto posto. Al settimo posto troviamo le compagne Delia Giovannini ed Alessia Isufi alla loro prima gara.

Per la seconda categoria la coppia Miriam Yassine e Giulia Bollorino si posizionano nuovamente sul podio confermando la medaglia di bronzo. Giulia ed Eranda Spahiu invece arrivano quarte. Per la terza categoria, ottimo esercizio per Lucrezia Bonifazio e Giorgia Malacarne che alla loro prima esperienza insieme sfiorano il podio. Doppio impegno per Elena Borghi che con due esecuzioni convincenti si piazza al settimo posto con Sveva Munari e al decimo con Vittoria Burastero. Ottave le compagne Grecia Zenteno Gonzales e Sveva Munari.

Podio tutto Polisportiva Agi per la quarta categoria. Greta Shllegaj al suo ritorno in gara, con due ottimi esercizi, conquista la medaglia d’argento con Margherita Caracciolo e quella di bronzo con Elisa Burastero. Quest’ultima ottiene anche un quarto posto con Rega Celeste.

Si confermano invece medaglia d’oro, con un’eccellente prestazione, la coppia Rega Celeste e Margherita Caracciolo, diventando le nuove campionesse regionali.

Molto soddisfatte le allenatrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus per i risultati ottenuti sia in ambito regionale che nazionale, ma anche per la costante crescita della squadra, frutto dell’impegno e del lavoro svolto.

Ultimo appuntamento sarà la finale nazionale UISP 2024 che si svolgerà a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dal 31 maggio al 2 giugno.