Gianluca Nasuti presenta la lista “Albissola del Fare”

Albissola Marina. Oggi pomeriggio, presso vicolo Pozzo Garitta, il candidato sindaco Gianluca Nasuti ha presentato la lista “Albissola del fare”.

“Presentiamo un programma che come di consueto vuole coniugare le visioni di medio e lungo periodo – afferma Nasuti – perché è importante avere un progetto di città che si vuole perseguire, con una serie di interventi di manutenzione (piccoli, medi e grandi) che vanno incontro alle necessità quotidiane dei cittadini”.

Tanti progetti che sono partiti ma che il sindaco uscente vuole portare a termine: “Stiamo realizzando grandi progetti come quello di estendere il parco Faraggiana in accordo con la proprietà – prosegue – vogliamo renderlo uno dei parche urbani più grandi all’interno del centro cittadino nella provincia di Savona. Diventerà 6 volte più grande dell’attuale parco”.

“Iniziamo a vedere i primi interventi che riguardano la riqualificazione del waterfront di ponente cioè quello che va dalla fine della passeggiata degli Artisti fino alla Torretta”, spiega Nasuti.

In questi giorni il tratto di passeggiata era chiuso per mettere ai lavoratori di fare i carotaggi per verificare la fattibilità dell’operazione che prevede la realizzazione di una ciclopedonale con un percorso a sbalzo sul mare: “Dalle parole bisogna passare ai fatti”, afferma.

La squadra un mix di persone tra vecchie conoscenze e nuove: “Alcune delle quali erano già con me nella precedente amministrazione – afferma nasuti – poi ci sono new entry, un misto tra giovani e meno ma soprattutto ci sono persone di Albissola che hanno deciso di mettere a disposizione un po’ del loro tempo per la propria città”, conclude Nasuti.

Ad Albissola i prossimi 8 e 9 giugno la sfida sarà tra il sindaco uscente (candidato per la terza volta) e Roberto Giallombardo (con la lista Albissola – Tradizione e futuro).

I NOMI

Roberto Bragantini detto “Bobo”, 68 anni, pensionato (precedentemente responsabile tecnico commerciale azienda portuale);

Luca Bricco, 48 anni, pasticciere;

Davide Costa, 32 anni, docente di scienze motorie presso l’istituto comprensivo delle Albisole;

Lara Dellepiane detta “Lara”, 50 anni, consulente immobiliare;

Marta Ghigliazza detta “Marta”, 34 anni, Meet&Greet Assistant presso il Palacrociere di Savona;

Eleana Grisolia, 49 anni, insegnante;

Marco Parodi, 43 anni, dipendente azienda privata;

Annamaria Pomarici, 55 anni, medico veterinario;

Enrico Schelotto, 29 anni, funzionario presso l’Agenzia Regionale per la promozione turistica in Liguria;

Andrea Scotto, 26 anni, avvocato;

Elisa Tomaghelli, 67 anni, pensionata (in precedenza funzionaria del Comune di Savona);

Silvia Tremolati, 42 anni, impiegata presso azienda privata.