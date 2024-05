Giancarlo Decastelli candidato sindaco di Murialdo con la lista civica “ViviAmo Murialdo”

Murialdo. Giancarlo Decastelli sarà il candidato sindaco di Murialdo alla guida della lista civica “ViviAmo Murialdo”.

“Siamo un gruppo di persone motivate ed unite da un forte senso civico, convinte che amministrare il paese non può dipendere esclusivamente dalle decisioni di pochi, bensì dall’ascolto e dalla collaborazione di molti – spiega – Se eletti, il nostro primo obiettivo sarà quello di dare nuovo impulso alla vita associativa mettendo sempre al centro delle nostre azioni i principi di trasparenza, ascolto e dialogo”.

“La lista ‘ViviAmo Murialdo’ è composta da persone che abbracciano diverse fasce di età, provengono da esperienze culturali e professionali diverse, tutte interessate ad avviare con la comunità un processo partecipativo come accade in molte famiglie. Abbiamo un tesoro su cui contare, sono i nostri giovani che andranno sempre più coinvolti nella gestione del nostro Comune, saranno gli adulti del futuro prossimo e non vorremmo metterli di fronte alla scelta se vivere nel proprio paese o andare via”.

Secondo Decastelli “la questione dell’andamento demografico della popolazione murialdese negli ultimi anni si è fatta sempre più pressante: su tutti coloro che la scelta l’hanno già fatta e sono rimasti, sulle giovani coppie, su chi vorrà venire a vivere nel nostro paese. Al tempo stesso pensiamo anche a tutti i nostri concittadini più maturi, sia per dar loro supporto che per coinvolgerli nella vita attiva del paese”.

“Invito tutti ad unirvi a noi in questo percorso con entusiasmo, condividete con noi le vostre idee, le vostre speranze”.