Genova, celebrate le “Stelle nello Sport” in occasione del 25° Galà al Porto Antico

Genova. Passerella di campioni al 25° Galà delle Stelle andato in scena giovedì sera alla sala Grecale dei Magazzini del Cotone. Una serata di sport, spettacolo e solidarietà, inserita nel palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, con la consueta dedica speciale alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS alla vigilia della ventesima Festa dello Sport, in scena da venerdì a domenica con 132 discipline sportive inquadrate nei 130.000 metri quadrati Porto Antico di Genova.

Oscar speciali, in apertura di Galà, consegnati dagli assessori allo sport di Regione Liguria Simona Ferro e Comune di Genova Alessandra Bianchi a Mauro Ferrando e Franco Henriquet, rispettivamente per i traguardi raggiunti dalla Festa dello Sport (20 anni) e dalla Fondazione della Gigi Ghirotti ETS (40 anni).

E’ stato poi il momento del Rossoblucerchiato-Trofeo EcoEridania: gli assessori Ferro e Bianchi, insieme alla manager Caterina Giustini, si sono congratulati con Albert Gudmundsson e Manuel De Luca, mentre sul maxischermo scorrevano le immagini dei gol più belli della stagione 2023/2024. Standing ovation per Ludovica Cavalli, stella genovese dell’Aeronautica Militare capace di centrale la finale nei 1500 ai Mondiali 2023 di Budapest insieme al tempo limite per le Olimpiadi di Parigi. Per lei l’Oscar dalle mani dal presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana.

Applausi per i tre Big, votatissimi nel Trofeo Bper. Il pallanuotista Andrea Fondelli, il canottiere Giacomo Costa e il life saver Lorenzo Omero hanno ricevuto l’oscar dal responsabile territoriale della banca Luigi Zanti e da Eraldo Pizzo. Al popolare Caimano, un premio per la straordinaria carriera (in questo periodo celebrata a Recco da una mostra) è arrivato dalle mani del responsabile area Sport di Sport e Salute Salvatore Sanzo.

Poi il vicepresidente ERG Giovanni Mondini e il mito del rugby Andrea Lo Cicero hanno premiato i Green protagonisti nel Trofeo ERG: il pilota Andrea Marsella, il cestista Gabriele Furfaro e l’amazzone Mia De Fazi. Lo Cicero, 103 presenze in Nazionale, ha ricordato la storica meta segnata allo stadio Ferraris nel 2000 contro la Nuova Zelanda. Oscar speciale per il campione di Rugby dal presidente AMIU Giovanni Battista Raggi.

Il premio 2024 di SportAbility è stato consegnato dal membro del CDA di Fondazione Carige Andrea Rivellini a Simona Bianchi e al team My Sport Special per il valore dell’attività inclusiva condotta nell’impianto natatorio di Piscine Sciorba.

Momento di risate sane con Bruciabaracche, con Andrea Possa e Andrea Di Marco, prima di passare al premio al Trofeo Villa Montallegro: applausi per la spadista Anita Corradino e la vogatrice Ilaria Bavazzano, premiate dall’amministratore delegato Francesco Berti Riboli e dalla campionessa mondiale e medagliata olimpica Margherita Granbassi. Oscar alla carriera anche per la popolare fiorettista, premiata dal Sindaco di Genova Marco Bucci, al termine di un’ampia pagina dedicata alla Scherma, ai Tricolori Giovani e Cadetti 2024 e agli Europei Assoluti 2025, con gli interventi del presidente federale Paolo Azzi, del presidente del COL Beppe Costa e del presidente regionale Giovanni Falcini.

La pattinatrice Caterina Congiu e la judoka Giulia Bonzano hanno ricevuto l’Oscar da Fabio Bucchioni, manager di PSA Italy, e da Mauro Ferrando, presidente Porto Antico spa. L’emergente martellista Tommaso Mondello e il campione di padel Pietro Giovannini sono stati premiati dal manager Stefano Pitto e dal presidente Coni Liguria Antonio Micillo nell’ambito del Trofeo Cambiaso Risso. Grande chiusura con le società più votate nel 2024: le regine del Trofeo Novelli 1934, USS Dario Gonzatti, Ogawa Ginnastica e TC Finale, hanno raggiunto il palco con gruppi numerosi e sono stati celebrati dal general manager Alessandro Casto insieme al presidente Coni Liguria Antonio Micillo