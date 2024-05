Genoa, lo spotornese Michele Sbravati nel mirino della Juventus

Noli. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, la Juventus sta affidando sempre più a Cristiano Giuntoli la guida per la ripartenza del club per i prossimi anni. Due ex “genoani” sarebbero nel mirino. Per la prima squadra le voci sono tutte concentrate su Thiago Motta, mentre per il settore giovanile diversi addetti ai lavori riportano l’interesse per il dirigente spotornese Michele Sbravati.

Da svariati anni responsabile del settore giovanile del Genoa, è una figura di rilievo per il calcio giovanile nazionale e internazionale, legata al direttore sportivo juventino per i suoi trascorsi all’Imperia dove sono stati compagni di squadra. Sono stati tanti i giovani lanciati in rossoblù sotto la sua gestione.

In occasione del Moby Dick Festival Riviera a Noli, dove era invitato, Beppe Marotta è intervenuto e si è parlato per pochi istanti del tam tam sulla Juventus. Un sorriso senza smentita, che lascia la porta perlomeno aperta all’eventualità, con tuttavia da considerare che il contratto di Sbravati lo lega al Genoa fino anche nella prossima stagione.