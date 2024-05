“Garlenda per Tutti”: “Vogliamo riportare dignità e splendore al Castello”

Garlenda. “Garlenda per Tutti” esprime “profonde preoccupazioni per lo stato attuale del Castello di Garlenda, un monumento storico che, fino a cinque anni fa, era un fiorente centro di eventi e mostre. Oggi, questo simbolo del nostro patrimonio culturale si trova in condizioni di pietosa incuria, una triste testimonianza di anni di negligenza da parte della vecchia amministrazione”.

“Il Castello di Garlenda, con un valore stimato di 1.600.000 euro in lavori necessari, ha visto lievitare i costi di ristrutturazione ad oggi che con l’inflazione sarebbero stati investiti circa 3 milioni di euro per poter essere riportato alla sua gloria passata e diventare di nuovo un punto di riferimento turistico e di vanto per i cittadini”, hanno proseguito dalla lista a sostegno della candidatura a sindaco di Luigi Tezel.

“Nel programma di Garlenda per tutti il punto principale sarà trasformare il castello in una sede comunale prestigiosa e funzionale, oltre che in un centro per mostre ed eventi, capace di catalizzare il turismo e valorizzare il nostro territorio”.

Di seguito, le dichiarazioni di Luigi Tezel: “Riportare sfarzo e dignità al Castello di Garlenda è uno dei punti fondamentali del nostro programma. Crediamo fermamente che questo monumento non sia solo una testimonianza del nostro passato, ma anche una chiave per il futuro. Può diventare un polo di turismo e innovazione, contribuendo significativamente alla crescita economica e culturale del nostro comune”

Il programma di Luigi Tezel e della sua squadra “prevede un progetto di restauro ambizioso ma realistico, che trasformerà il castello in un luogo di prestigio. Questo consentirà non solo di recuperare un importante pezzo della nostra storia, ma anche di creare nuove opportunità per i cittadini attraverso eventi culturali, mostre e molto altro. Il castello potrà diventare un emblema di innovazione, un faro di cultura e un’attrazione turistica di primaria importanza”.

Scelta Civica Garlenda per Tutti “invita tutta la comunità a unirsi in questo sforzo condiviso per riportare il Castello di Garlenda al suo splendore originale e fare di esso un simbolo di orgoglio e prosperità per tutti i cittadini. Per ulteriori informazioni e per sostenere questa iniziativa, visitate i nostri canali social oppure contattate il comitato elettorale di Luigi Tezel”.