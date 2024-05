Garlenda per Tutti, Tezel: “Staccionata San Rocco, sagrato chiesa e Grande Quercia priorità urgenti”

Garlenda. Garlenda per Tutti, con il candidato sindaco Luigi Tezel,” intende portare all’attenzione della comunità le criticità e le opportunità di valorizzazione del nostro amato paese”.

“Tra queste, alcune priorità urgenti includono la staccionata di San Rocco, il sagrato della chiesa e la Grande Quercia, un gioiello naturale che merita di essere preservato e valorizzato”, scrivono.

1. Staccionata di San Rocco*

La staccionata situata nell’area di San Rocco spesso viene trascurata, risultando in condizioni precarie e non garantendo la sicurezza necessaria. Le attuali strutture sono ovviamente poco stabili, rappresentando un rischio per i cittadini, soprattutto per i più giovani e per gli anziani. Luigi Tezel dichiara: “La sicurezza dei nostri cittadini è la nostra priorità. È necessario intervenire tempestivamente per sostituire la staccionata con una costruzione più robusta e durevole, assicurando così un ambiente sicuro per tutti.”

*2. Sagrato da Ripristinare*

Il sagrato della nostra chiesa è un luogo di incontro e di comunità che deve risplendere per riflettere la nostra cultura e la nostra storia. Attualmente, però, necessita di importanti lavori di ripristino. “Restituire dignità al sagrato è fondamentale per mantenere il nostro patrimonio storico e culturale,” afferma Luigi Tezel. “Proponiamo un progetto di riqualificazione che non solo restituirà estetica e funzionalità a questo spazio, ma ne farà un punto di incontro più accogliente e vivibile per tutti.”

3. La Grande Quercia: Un Tesoro da Valorizzare*

Tra i tesori naturali di Garlenda, la Grande Quercia è una pianta secolare che rappresenta una straordinaria risorsa. Questa quercia non è solo un simbolo della nostra longevità e resilienza, ma ha anche il potenziale per diventare un vero e proprio polo turistico.

“La Grande Quercia è una meraviglia della natura e un simbolo di Garlenda. Con adeguate iniziative di valorizzazione e promozione, potremmo trasformarla in un’attrazione turistica di rilievo, con percorsi naturalistici e spazi educativi per le scuole,” suggerisce Tezel. “Vogliamo creare un’area verde che unisca la bellezza naturale alla didattica ambientale e alla promozione del nostro territorio.”

“Garlenda per Tutti, con Luigi Tezel candidato sindaco, è impegnata a migliorare la qualità della vita nel nostro comune, affrontando le fragilità strutturali e investendo nella valorizzazione delle nostre risorse culturali e naturali. Crediamo fermamente che un futuro migliore passi attraverso la cura di ogni dettaglio, la sicurezza di ogni infrastruttura e la celebrazione delle nostre ricchezze naturali”.

“Tutti i cittadini sono invitati a sostenere questo progetto di rinascita e valorizzazione del nostro comune. Solo insieme possiamo costruire una Garlenda più sicura, bella e prospera per le future generazioni”, concludono.