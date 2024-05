Garlenda per Tutti organizza “Zampafest”, una giornata dedicata agli amici a 4 zampe

Garlenda. “Amanti degli animali e sostenitori del loro benessere, preparate i biscotti per cani e i giochi preferiti del vostro animale! Il 19 maggio, Piazza Borgata Ponte a Garlenda ci sarà una merenda tra ‘amici’ umani e non: lo Zampefest”. Così, in una nota, la lista civica Garlenda per Tutti.

“Promosso da Garlenda per tutti su iniziativa del candidato Riccardo Benetti, Zampafest sarà un’occasione per trascorrere un pomeriggio in compagnia, all’insegna del gioco, del cibo e dell’impegno per il benessere animale. Riccardo Benetti è un appassionato animalista, è da tempo impegnato nel mondo del benessere animale, ha deciso di mettere la sua passione al servizio della comunità candidandosi alle elezioni con il sostegno di Leidaa, l’associazione animalista presieduta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla”, aggiungono.

“Da anni ha a cuore il benessere degli animali portando avanti iniziative importanti quali: sterilizzazioni e controlli sul territorio per ridurre il numero di animali vaganti e garantire una vita sana alle colonie feline; aiuti mirati ai privati in difficoltà con i propri animali, con particolare attenzione alle cure veterinarie e all’alimentazione; raccolte alimentari programmate per sostenere canili e gattili, assicurando loro cibo e cure adeguate e ha proposto in Lombardia, con la sua associazione, di istituire una tessera sanitaria nazionale per la cura degli animali, garantendo un accesso alle cure proporzionato al reddito dei proprietari””

“L’associazione di Benetti è molto attiva in Lombardia, tra Milano e Brescia, dove porta avanti battaglie a sostegno degli amici pelosi, dove purtroppo ha spesso dovuto denunciare persone che maltrattavano gli animali. L’impegno di Riccardo è rivolto a tutti gli animali esistenti sulla terra, lottando contro i loro maltrattamenti. Zampafest sarà l’occasione per conoscere Riccardo Benetti e i punti del programma di Garlenda per tutti dedicati agli amici a 4 zampe, ma soprattutto per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei propri animali. Per l’occasione saranno donati cibi a chi ne ha più bisogno e un regalino a tutti i partecipanti”, concludono.