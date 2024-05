Garlenda 2024, Tezel (Garlenda per tutti) vs Navone: “Troppi interessi privati nella cosa pubblica”

Garlenda. “Rimaniamo veramente a bocca aperta nel vedere lo slogan elettorale della Lista di ‘Collaborazione e Progresso’ guidata dal Sindaco Ombra Navone che recita testualmente: ‘A unire tutti, l’amore incondizionato per Garlenda e l’impegno di operare solo ed esclusivamente nell’interesse pubblico…’”.

Ad affermarlo è Luigi Tezel, candidato sindaco per la lista “Scelta Civica Garlenda per tutti”, che ha proseguito: “Dimentica Navone che interesse pubblico è l’opposto di interesse privato. Forse Navone dovrebbe parlare pubblicamente di: affidamenti di lavori diretti, degli interessi sulla fallimentare iniziativa della borgata nuova, di edificazioni nel golf della Zona C6, di incarichi di progettazione ‘ad persona’”.

E ancora: “Di associazioni che ottengono benefici economici presiedute dal Sindaco Navone, del regalo fatto per le colonnine di ricarica delle auto, di una quota associativa pagata dal comune ad una associazione per una sola azienda di Garlenda. Andiamo avanti? Parliamone Navone con trasparenza totale. Cominciamo dai suoi interessi privati nella cosa pubblica e di qualche consigliere comunale e candidati che sono nella sua lista?”, ha aggiunto ancora.

“Se ama la trasparenza deve rendere pubbliche tutte queste cose in particolare tutti gli intrighi più o meno occulti di questi 20 anni di amministrazione. Gli elettori non vanno presi in giro con falsità vediamo tutte le vere attenzioni sulla gestione del Comune”.

“Solo la lista ‘Scelta Civica Garlenda per tutti’ non ha interessi privati da andare a difendere in comune per questo ci siamo candidati per realizzare una Garlenda di tutti noi sì sogniamo un futuro di Garlenda non certo chi ha distrutto un paese e lo possiamo fare perché siamo senza suggeritori occulti senza influenze politiche, infatti, la libertà di fare gli interessi di tutti l’abbiamo solo noi”, ha concluso Tezel.