Garlenda 2024, l’impegno per l’ambiente e la protezione civile della candidata Eloisa Gerini

Garlenda. “Eloisa Gerini abita nel cuore storico di Garlenda ama i suoi cani che la portano a lunghe passeggiate per i sentieri di Garlenda e lavoro nell’ambito del commercio al dettaglio”. Lo fanno sapere, con una nota, dalla lista Scelta Civica Garlenda..

“Eloisa – spiegano – ha deciso di partecipare all’avventura di Scelta Civica Garlenda per Tutti perché vede ogni giorno quanto Garlenda sia indietro in campo ambientale a cominciare dalla gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio, della maggiore apertura dell’isola ecologica specie nei fine settimana per consentire a chi ha la seconda casa di smaltire i rifiuti senza che questi diventino il problema di un bel fine settimana magari trascorso sui nostri meravigliosi e curatissimi prati di golf”.

“L’ambiente in questi periodi ci porta a pensare anche agli eventi estremi quindi alla protezione civile comunale che abbiamo intenzione di potenziare e valorizzare non solo come utile forza per fronteggiare le emergenze ma con una attività costante durante l’anno ben consci che il volontariato non deve sostituire le azioni delle Ente Comunale ma integrarne le azioni di prevenzione e tutela del territorio”, sottolineano.

“Per questo – aggiunge Gerini – il mio impegno per l’ambiente e la protezione civile mi ha spinto ad inserire alcuni temi che reputo importanti nel programma elettorale della lista: