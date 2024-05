Garlenda. “Le sensazioni sono ottime. Una grande responsabilità e un grande onore perché raccolgo l’eredità di sindaci che amministrano Garlenda da moltissimi anni e che l’hanno resa il paese che tutti i garlendini amano. Un programma ricco di idee, realizzato da un gruppo di persone formato da ‘nuove leve’, ma anche da alcuni che hanno già un’esperienza amministrativa: andiamo sia nel senso della continuità che della novità. Io sono molto soddisfatto e contento perché dopo 15 anni di amministrazione, adesso tocca a me. La fiducia del gruppo ‘Collaborazione e progresso’, di questo gruppo civico, è per me davvero importante e motivo di orgoglio”. Così il candidato sindaco in corsa alle prossime elezioni amministrative di Garlenda Alessandro Navone, che nella giornata di ieri, sabato 11 maggio, ha presentato i componenti della squadra a sostegno della sua candidatura.

Sulla composizione della lista, Navone spiega: “Abbiamo 3 membri che hanno già fatto 5 anni di amministrazione e hanno deciso di proseguire. Questo fa molto piacere perché abbiamo lavorato molto bene e sono la prova che non è un’esperienza così traumatica quella di mettersi a disposizione della comunità. E abbiamo individuato altre 7 persone che per caratteristiche proprie, di esperienza personale e anche di residenza (alcuni vivono nelle frazioni di Garlenda) possono certamente dare un qualcosa di importante a Garlenda. Siamo un bel gruppo”.

“In questi ultimi 5 anni – ha aggiunto ancora il candidato sindaco – ci siamo dedicati a risolvere in particolare alcune problematiche infrastrutturali importanti che abbiamo ereditato e che si si sono verificate soprattutto per i cambiamenti climatici che hanno coinvolto tante realtà, Garlenda compresa. Ora ci dobbiamo dedicare a curare il paese sempre di più, a renderlo più vivo, più bello e sono convinto che i componenti della mia squadra siano davvero azzeccati per raggiungere questo obiettivo”.

I candidati: Alberto Brunco, 66 anni; Francesco Cappato, 77 anni; Mariavirginia Carbone, 41 anni; Veronica Cassiano, 25 anni; Federico Gagliolo, 29 anni; Giorgia Ranzini, 46 anni; Debora Salaris, 40 anni; Emanuel Simone, 51 anni; Alberto Tassistro, 45 anni; Andrea Vailati Canta, 42 anni.