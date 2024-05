Garlenda 2024, la lista “Collaborazione e Progresso” replica a Robello: “Queste polemiche non ci appartengono”

Garlenda. “In un clima che dovrebbe essere di confronto positivo di idee e di moderati scambi di opinioni, dispiace che il futuro di Garlenda finisca in secondo piano, sopraffatto da una bassa politica che si limita a esasperare la sua comunicazione, alla ricerca di falsi scoop e di clamore mediatico”. Lo fa sapere la lista “Collaborazione progresso” di Garlenda.

“Il nostro carattere- spiegano -, che si traduce anche in una questione di stile, ci porta a non smettere di impegnarci e a lavorare lontani dalle strumentalizzazioni, con serietà, a prescindere dagli attacchi sgradevoli e spesso diffamatori che tolgono spazio a proposte costruttive per il paese. Con la trasparenza che contraddistingue tutti i nostri componenti e il nostro candidato sindaco, vogliamo garantire – ancora una volta – esperienza amministrativa e rimanere un punto di riferimento per chi ama davvero Garlenda”,

“Queste polemiche non le appartengono. E noi da anni, alle tante parole, agli articoli sensazionalistici o agli attacchi personali rispondiamo sempre con i fatti concreti”, concludono.