Francesco Grana candidato sindaco con la lista civica ” Insieme per Cisano sul Neva”

Cisano sul Neva. Francesco Grana, libero professionista di 58 anni, scende in campo e sfida il sindaco uscente di Cisano sul Neva Massimo Niero.

“La scelta di dare la mia disponibilità a candidarmi a capo della lista civica ‘Insieme per Cisano sul Neva’ è maturata a seguito dell’incontro con amici del paese e da incontri sul territorio per conoscere meglio la realtà. Ho deciso di accettare la proposta di candidatura al servizio di Cisano con umiltà ed entusiasmo, proseguendo così un percorso politico che avevo iniziato diversi anni fa proprio in consiglio comunale”.

E ha le idee chiare su cosa fare in caso di elezione: “La prima cosa che farei se fossi eletto: l’unione è forza ed è mio desiderio ridare slancio alla socialità del paese creando una Consulta del Territorio, un tavolo di lavoro permanente che riunisca in armonia le attività e le realtà associative, culturali, sportive e religiose presenti in paese con lo scopo di lavorare Insieme per Cisano”.

“Una nuova storia, scriviamola insieme, la nostra è una proposta civica nuova, inclusiva delle diverse anime del paese ,che tiene conto delle persone ,delle idee per guardare ad una prospettiva futura e che si pone una domanda: come vogliamo Cisano fra dieci anni? Pensiamo che su questa base si debba lavorare insieme a tutte le persone che hanno a cuore la nostra realtà con un percorso condiviso, indispensabile per il bene di tutti. La Lista è composta da liberi cittadini provenienti dal mondo delle professioni, imprenditori del settore agricolo e commerciale, volontariato e della cultura. Una Compagine formata da persone motivate ed unite dall’ambizione di fare di Cisano una comunità più partecipata di quella che è stata nel recente passato. Ci impegniamo per il Paese, perché crediamo che insieme lo renderemo migliore”, concludono dalla lista.

Questi i nomi dei candidati della lista: Stefano Mai, 54 anni, consigliere regionale; Michele Marziano, 60 anni, consulente aziendale ed ex consigliere comunale Cisano; Erika Moirano, 40 anni, imprenditrice; Rosario Morelli, 68 anni, pensionato; Sabrina Mulatero, 49 anni, scrittrice; Augusto Riccardo Pigozzi, 70 anni, pensionato; Gaetano Palmieri, 54 anni, commerciante; Majlinda Shehu detta Nina, 45 anni, casalinga; Manuela Feola, 44 anni, dottore commercialista.