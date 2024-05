Frana al Santuario, la Provincia conferma la riapertura a metà maggio a senso unico alternato

Savona. La data è quella del 15 maggio, meteo e/o altri imprevisti permettendo: la strada provinciale Sp12 Savona Altare riaprirà a senso unico alternato. La viabilità è interrotta a causa della frana a inizio marzo, quando una porzione di carreggiata all’incirca all’altezza del ristorante 32 era crollata nel torrente sottostante.

“Grazie al lavoro coordinato tra la Provincia e l’impresa incaricata dell’intervento di somma urgenza, stiamo traguardando il primo obiettivo di riaprire il senso unico alternato nella zona colpita dalla frana del Santuario. Attualmente, prevediamo di completare questo lavoro entro la metà del mese, quindi entro la prossima settimana, con l’obiettivo di ripristino parziale definitivo della carreggiata per consentire il transito in sicurezza. Questo intervento è parte di un piano più ampio di messa in sicurezza e ripristino, che continuerà dopo la riapertura parziale” ha sottolineato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Una volta riaperto il senso unico alternato, sarà possibile definire un cronoprogramma per la riapertura completa della carreggiata a doppio senso. Durante questa fase, garantiremo la normale vivibilità della zona per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli spostamenti privati e soprattutto le situazioni di emergenza. Queste ultime sono state gestite fino ad oggi grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile, che ha fornito un gruppo elettrogeno sempre attivo sul territorio”.

“Questa sinergia tra enti, associazioni e imprese sta dando risultati significativi e tangibili per la comunità” ha concluso il presidente Olivieri.

Al momento nel tratto dove è franata la strada si può passare solo a piedi, in bici o in moto. Gli spostamenti dei residenti verso mare e monte sono garantiti dalla navetta di Tpl istituita appositamente per andare incontro alle richieste degli abitanti della zona.