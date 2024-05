Forza Italia: “Albenga è pronta al risveglio dopo anni di declino e insicurezza”

Albenga. “Compagni, la pacchia è finita! Albenga, che per un decennio ha sofferto sotto il giogo del Partito Democratico, oggi si risveglia con una città a pezzi: declino e insicurezza sono il pane quotidiano in ogni angolo, ogni rione, ogni frazione. Ma ora basta, è tempo di voltare pagina”.

Così Forza Italia Albenga suona la carica dopo la presentazione dei 16 candidati forzisti a sostegno di Nicola Podio, “pronta a prendere le redini della città per guidarla verso un futuro radioso”.

“Le recenti, pessime decisioni amministrative, come l’infausto accordo del Comune con il nuovo gestore dell’energia pubblica, hanno soltanto gettato benzina sul fuoco, gonfiando i costi per i cittadini e lasciando le nostre strade di sera nell’ombra e nell’insicurezza” prosegue Forza Italia.

“Contro questa politica da barzelletta, Forza Italia Albenga è già in campo con soluzioni rapide, concrete e senza fronzoli. Il nostro obiettivo non ammette repliche: vogliamo ridare sicurezza e sviluppo economico a ogni quartiere di Albenga, compreso le frazioni dimenticate in questi ultimi 10 anni, facendo sentire ogni cittadino parte integrante di una comunità che non solo sopravvive, ma trionfa”.

“Occhi aperti e mani al lavoro, Forza Italia si pone come l’unica vera alternativa per un cambiamento autentico e palpabile. L’8 e 9 giugno, è il momento di fare la scelta giusta: uniamoci e rimbocchiamoci le maniche per costruire insieme un’Albenga vincente. Con Nicola Podio sindaco, un futuro migliore è alla nostra porta, non lasciamolo scappare!” concludono dalla lista Forza Italia Albenga.