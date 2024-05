Formazione, in una anno coinvolte 10mila famiglia con i webinar di Orientamenti

Liguria. Regione Liguria, attraverso Orientamenti – #Progettiamocilfuturo, realizza, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Gaslini di Genova e Asl 5, una serie di iniziative a supporto di famiglie e studenti. Sono già 1500 le iscrizioni ai tre webinar che concluderanno il ciclo di incontri dell’anno scolastico in corso; da settembre a oggi, il programma di webinar ha coinvolto complessivamente circa 10mila genitori da tutta la Liguria.

“Numeri straordinari che testimoniano la bontà del progetto Orientamenti in tutte le sue forme – dichiara l’assessore regionale alla Formazione -. Attraverso i webinar abbiamo raggiunto 10mila genitori mettendoli, in maniera totalmente gratuita, a contatto con esperti dei più disparati settori per sostenerli nel rapporto genitore-figlio, ma anche per ricevere utili consigli sulla vita scolastica e sulle scelte da intraprendere. Proseguiamo con l’obiettivo di essere una guida, un punto di riferimento per i giovani liguri aiutandoli 365 giorni all’anno con le iniziative di un contenitore sempre più ricco e interessante come quello creato attraverso Orientamenti”.

“Il nostro sistema sanitario resta punto di riferimento fondamentale per le famiglie liguri e anche con questa iniziativa si mette a disposizione come sostegno per la crescita dei ragazzi. – dichiara l’assessore alla Sanità– Crediamo molto nella comunicazione e nel confronto e siamo pronti a mettere a disposizione i nostri esperti anche per altre tematiche. Nell’epoca dell’iperinformazione diventa strategico che l’Ente pubblico certifichi e promuova una corretta sensibilizzazione su temi fondamentali come il passaggio dalla vita adolescenziale a quella adulta che rappresenta uno degli snodi più importanti della vita”.

Di seguito, i dettagli sui webinar in programma nei prossimi giorni:

– Il 30 maggio (ore 18) si svolgerà il primo dei tre webinar suddetti dal titolo: “La transizione dall’adolescenza all’età adulta. Il modello ‘Emerging Adulthood’: fattori protettivi e di rischio e il ruolo della famiglia. Durante questo incontro online, riservato ai genitori di alunni delle scuole liguri di ogni ordine e grado, verrà trattato il tema del passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta. Relatrice dell’appuntamento sarà la dottoressa Tamara Mesemi, psicologa dell’Asl 5 spezzina.

– Il 3 giugno (ore 18) spazio a: “Adolescenti: scopri i segreti delle loro emozioni! Consigli e strategie per i genitori”. Webinar riservato ai genitori di studenti di scuole liguri di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alla scuola secondaria di primo e secondo grado, che ha l’obiettivo di fornire strumenti e conoscenze per comprendere e gestire al meglio le emozioni degli adolescenti. A tenere l’incontro sarà la dottoressa Paola Cimellaro, psicologa dell’istituto Gaslini di Genova.

– Il 4 giugno (ore 18) ultimo webinar dell’anno con: “Maturità No Panic!”, il dottor Roberto Peccenini dell’Ufficio Scolastico Regionale e la dottoressa Sara Padovano forniranno tutte le informazioni utili dal punto di vista tecnico e psicologico per affrontare la maturità. L’incontro sarà aperto sia ai genitori sia agli studenti che si approcciano all’esame.

Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi tramite il seguente link: www.progettiamocilfuturo.it/famiglie.