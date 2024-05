Fondi sviluppo e coesione, Garibaldi (PD): “La destra taglia i fondi su scuola, strade e ospedali”

Liguria. “Ieri Giorgia Meloni ha glissato sulle dimissioni di Toti, sostenendo che solo lui può decidere del suo futuro, perché solo lui sa la verità di quello che ha fatto. Ma qualcosa si poteva già intuire”, così il capogruppo PD in Regione Luca Garibaldi..

“Chissà se gli assessori e i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia – spiega – hanno avvisato Meloni del fatto che, quando è venuta a firmare al Salone Nautico lo stanziamento dei Fondi di Sviluppo e Coesione, Toti aveva assegnato 20 milioni di quei fondi a un progetto fantasma di un maxi bacino di carenaggio privato per yacht concesso ai cantieri Amico. Quei 20 milioni non potevano essere stanziati per quella voce, visto che sono fondi destinati alla rimozione degli squilibri sociali e territoriali, per costruire strade, scuole e ospedali, a fronte di un progetto, una pianificazione e un finanziamento certo; elementi che in questo caso mancavano”.

“Il tutto mentre la destra taglia i soldi alle Regioni per la messa in sicurezza degli ospedali – circa 21 milioni – e ora anche ai Comuni su scuole e asili nido, penalizzando gli enti locali più virtuosi nell’uso dei fondi Pnrr. Magari sarebbe utile dopo il terremoto che ha colpito la Regione e Toti, che il Governo oltre a evitare di tagliare, verificasse anche come vengono stanziati i fondi che dovevano essere destinati a strade, ospedali e scuole e invece sono finiti a costruire un maxibacino di carenaggio privato per gli yacht”, conclude Garibaldi.