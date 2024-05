Finale, stop ai lavori per l’acquedotto: torna agibile via Pineta San Bernardino Monticello

Finale Ligure. Da questo pomeriggio tornerà completamente agibile e fruibile alla viabilità cittadina via Pineta, in quanto il Consorzio che gestisce l’acquedotto, impegnato nell’intervento di sostituzione delle condotte idriche, ha sospeso i lavori in vista del week end e soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva.

“Lo stop ai lavori e la riapertura della strada sono funzionali per evitare disagi ai flussi turistici in arrivo nella nostra cittadina” affermano dall’amministrazione comunale finalese, che ha inoltrato la richiesta al Consorzio per favorire la mobilità di residenti e ospiti.

I lavori erano iniziati ad aprile, con una prima azione di manutenzione delle vasche e delle infrastrutture idriche, per poi proseguire con l’installazione della nuova condotta, necessaria per la fornitura di un’ampia porzione di territorio finalese, da Pia fino alla zona di Perti.

“Nonostante le giornate di maltempo nel mese di maggio, una prima fase significativa dell’intervento è stata comunque completata dalla ditta incaricata. Ora, i lavori riprenderanno a conclusione della stagione estiva” concludono dal Comune finalese.