Finale Scudetto, Rari Nantes sconfitta. Angelini: “Oggi è punto di partenza, grande risposta della città”

Savona. Coach Alberto Angelini commenta la sconfitta di Gara 2 (12-3) che regala lo Scudetto alla Pro Recco. Grande soddisfazione per il percorso fatto e per la risposta della città nonostante una partita mai in discussione, con gli avversari capaci di portarsi sull’8 a 0 a metà partita.

“Non c’erano aspettative per una partita contro una squadra fatta per vincere – esordisce -. Con un presidente che è un cannibale e che vuole sempre vincere e per questo spende. Quando si alza l’asticella loro ci sono sempre. Può capitare di chiudere con risultati del genere nella pallanuoto anche a livello altissimo. Questa volta è capitato a noi prendere pallonate. Ma i ragazzi hanno comunque giocato con ardore e creato gioco. Abbiamo sbagliato alcune conclusioni, loro hanno difeso in maniera esemplare”.

La città ha provato a spingere la squadra verso quella che da tutti sarebbe stata considerata una vera e propria impresa sportiva visto che la Pro Recco vince lo Scudetto dal 2006 (solo nel 2021 lo ha perso, vittoria di Brescia). “La risposta della città è stata straordinaria – aggiunge Angelini -. La Rari Nantes è stata un traino. Spero che questa finale sia un punto di partenza. Abbiamo interrotto il duopolio Recco-Brescia che durava dal 2011. Speriamo di essere di nuovo qui il prossimo anno”.