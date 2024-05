Finale Scudetto, Rari Nantes Savona a caccia dell’impresa. Polti: “Ragazzi sereni, siamo pronti”

Savona. Febbre da Rari Nantes. Domani pomeriggio, più precisamente alle 18:45, la Bper Rari Nantes Savona scenderà in vasca a Punta Sant’Anna per disputare la prima gara della finale Scudetto. A fronteggiare i biancorossi sarà la Pro Recco, potenza assoluta della pallanuoto che, nell’ultimo decennio, l’ha fatta da padrone.

L’ultimo titolo in casa Rari Nantes Savona invece è datato 2005, mentre l’ultima finale Scudetto è stata disputata 13 anni fa. Comunque vada sarà un momento storico per i ragazzi allenati da Alberto Angelini, un ulteriore step di crescita dopo l’entusiasmante finale di Euro Cup disputata lo scorso anno.

Tra i protagonisti della cavalcata dei biancorossi spicca il presidente Daniele Polti, più di un anno e mezzo fa insediatosi al posto dello storico numero uno della società Maurizio Maricone. “I miglioramenti non dipendono da me, – ammette con franchezza Polti – tutto quel discorso riguarda la parte tecnica e i ragazzi che scendono in acqua”.

Presidente, qual è il clima in casa Rari Nantes in vista del match di domani?

“Ho avuto modo di incontrare i ragazzi e devo ammetterle di averli visti tranquilli e sereni. Sono consapevoli della squadra contro cui andranno a giocarsi la finale. Proveremo a vincere indipendentemente dal livello degli avversari: come ha detto il coach, nello sport esiste sempre una percentuale di imponderabilità. Inoltre mi sento di dire che anche noi scenderemo in vasca con giocatori che sanno cosa significa vincere dei titoli. Tenteremo di fare del nostro meglio”.

Sabato 25 marzo andrà in scena Gara 2 presso la Zanelli. Come sta andando la vendita delle prevendite? Pensa che si potrà tornare ad ammirare una cornice di pubblico simile a quella presente in piscina lo scorso anno in occasione della finale di Euro Cup contro il Vasas?

“Penso che siamo sulla buona strada perchè abbiamo già venduto molti biglietti, io stesso ho ricevuto tantissime richieste. Abbiamo realizzato uno splendido connubio con gli ultras che ci hanno accompagnato nell’ultima gara contro il Brescia. Non vedo l’ora di vedere la piscina colorata di biancorosso. Ci tengo però a rivolgere un appello: vorrei che la presenza non si verificasse soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando le cose non vanno altrettanto a gonfie vele”.

Arrivati a questo punto, cosa aspettarsi per il futuro?

“Il nostro budget, come noto, è molto risicato rispetto a quello di Brescia, Ortigia e appunto Pro Recco. Da quando mi sono insediato come presidente il mio impegno è stato duplice: ho voluto portare la Rari Nantes tra i savonesi dandomi inoltre da fare per trovare imprenditori che potessero collaborare con noi. Lentamente posso affermare con orgoglio di stare riuscendo nell’intento. La squadra di pallanuoto, come testimoniato dai traguardi raggiunti negli ultimi anni, è in netta crescita. Inoltre disponiamo di un settore giovanile importante e poi c’è il sincro che, ogni anno, fa incetta di titoli dando lustro alla nostra società. Spero che potenziali investitori si rendano conto di tutto questo considerando anche la realizzazione del secondo lotto della nostra piscina”.