Finale Ligure, in piazza Abbazia la scultura in bronzo di Pietro Marchese per la comunità dei frati benedettini

Finale Ligure. La statua di Don Carlo Sciandra ha trovato la sua collocazione definitiva con la conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Abbazia. Oggi domenica 26 maggio non sarà solamente l’occasione per celebrare il raduno bandistico di Maria Pia” a Finale Ligure. Al termine della sfilata dei cinque corpi musicali che si riuniranno alle ore 10 in piazza Abbazia, per poi muoversi in sfilata attraverso le vie del paese, quindi intorno alle 12, in piazza Abbazia, la comunità di Finalpia celebrerà un momento atteso da tempo.

L’opera, realizzata dall’artista Pietro Marchese, era stata svelata nel 2022 e temporaneamente custodita all’interno dei chiostri dell’abbazia di Finalpia in attesa della riqualificazione della piazza prospiciente. Domenica 26 maggio la cerimonia di svelamento nella sua collocazione definitiva.

La realizzazione della statua è stata possibile grazie alla generosità della comunità di Finalpia, che ha voluto assicurare che il ricordo di un sacerdote amatissimo per il suo impegno potesse essere trasmesso alle future generazioni. Non si tratta di una semplice riproduzione delle sue fattezze, ma di un simbolo di appartenenza all’oratorio, al monastero, all’ordine dei Benedettini e alla parrocchia.

Don Sciandra conosceva il nome, le delusioni, le preoccupazioni e le gioie di ogni parrocchiano. Rivolgendo lo sguardo all’effige bronzea, i giovani di domani potranno ascoltare dagli anziani la storia di un monaco, un sacerdote, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al bene della comunità, vivendo appieno l’amore cristiano per il prossimo. Gli anziani, a loro volta, potranno salutarlo sussurrando “Ciao, don!”, come amava essere chiamato.

L’opera, realizzata dall’artista Pietro Marchese, già autore della statua dedicata al presidente Sandro Pertini presso la casa natale a Stella, si distingue rispetto alle altre opere realizzate per il genere a cui appartiene, quello sacro, inserendosi nella tradizione scultorea dell’arte religiosa contemporanea. Marchese, allievo del maestro Floriano Bodini, “lo scultore di Paolo VI”, ha saputo cogliere alcuni elementi delle architetture prospicienti, rispettando il luogo in cui è inserita e conferendo all’opera, e in particolar modo alla figura di Don Sciandra, una spiritualità liturgica.