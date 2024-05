Finale Ligure, completati i lavori di riqualificazione delle palazzine del porto turistico

Si sono conclusi a Finale Ligure i lavori di risistemazione delle palazzine del porto di Capo San Donato che ospitano gli uffici del gestore (Servizi di Riviera spa), della Lega Navale, del Circolo Nautico e della Capitaneria.

L’intervento di restyling varato dall’amministrazione comunale finalese ha visto un investimento complessivo di 80 mila euro, con l’obiettivo di riqualificare strutture essenziali per l’attività del porticciolo turistico.

“E’ stato posto rimedio ad uno stato di degrado delle palazzine del nostro porto, con un significativo intervento di riqualificazione portato avanti in questi mesi” affermano dal Comune di Finale Ligure.

“Lavori che hanno restituito decoro e funzionalità a un sito di grande interesse e risalto turistico”.

In questo mandato amministrativo sono stati quasi 3 milioni di euro le risorse utilizzate per l’area portuale finalese e offrire così ai diportisti servizi migliori, come la diga foranea e il molo di sopraflutto, oltre alla nuova illuminazione con interventi di efficientamento energetico.

“Ora, il nostro porto turistico può presentarsi al meglio in vista dell’imminente stagione estiva, con la prospettiva di una fase di rilancio e crescita legata alla sua complessiva offerta turistica e di accoglienza, in particolare grazie al nuovo Piano particolareggiato previsto dalla strumentazione in essere a livello urbanistico e territoriale” concludono dal Comune finalese.