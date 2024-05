La Bocciofila di Finalpia diventa struttura sportiva polifunzionale: il 29 maggio la riapertura

Finale Ligure. A Finale Ligure sono stati completati i lavori di riqualificazione e riconversione della bocciofila di via Cadana in un’ottica multifunzionale.

I lavori di restyling della struttura sportiva sono stati avviati dal Comune di Finale Ligure, che ha investito una cifra di 80 mila euro complessivi nell’ambito del piano delle opere pubbliche cittadine.

“Un impianto che in precedenza era poco utilizzato dall’associazione bocciofila finalese, per questo, in accordo con la stessa associazione, l’amministrazione comunale ha proposto e avviato l’intervento, in attesa della progettazione e realizzazione di una futura ‘Cittadella dello Sport’ di cui si parla da mesi e che resta tra gli obiettivi del prossimo mandato amministrativo”, spiegano dal Comune di Finale.

“Un contenitore sportivo gestito dalla Polisportiva di Finale Ligure, in sinergia con le altre strutture sportive del territorio: questo permetterà di fornire una maggiore e più qualificata risposta alle molte richieste delle varie discipline – affermano dal Comune finalese – In particolare la ginnastica artistica, che in questi anni nel comprensorio finalese si è molto sviluppata, anche con importanti risultati sportivi a livello nazionale e che rappresenta un vero fiore all’occhiello” concludono dall’amministrazione comunale.

E mercoledì 29 maggio alle 18 è in programma una festa per la riapertura del nuovo e riqualificato impianto, che sarà accompagnata da un saggio dell’Asd ArteGinnastica.