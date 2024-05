Finale, al via i lavori per il nuovo attraversamento pedonale a Varigotti

Finale Ligure. Dopo gli ultimi sopralluoghi tecnici e azioni propedeutiche, a Finale Ligure hanno preso il via i lavori del nuovo attraversamento pedonale sull’Aurelia.

L’opera si propone di “garantire la sicurezza degli abitanti di Varigotti, in particolare per i residenti del complesso ‘Villaggio degli Olandesi’, ma non solo. Finalmente oggi possiamo annunciare il via a questo intervento – affermano dal Comune di Finale Ligure – Oltre all’ambito procedurale, secondo l’iter previsto, con le autorizzazioni di Anas per la parte viaria e di Enel per l’illuminazione pubblica, si sono susseguiti nell’ultimo mese altre valutazioni per poter iniziare l’opera”.

“Abbiamo dovuto attendere tutti gli atti necessari da parte degli enti sovracomunali e i restanti riscontri di carattere tecnico. Come già rimarcato, si tratta di un progetto di messa in sicurezza stradale e pedonale, funzionale ai residenti della zona (interessate 65 unità abitative) ma anche agli stessi turisti” aggiungono ancora dal Comune.

“L’intervento prevede il posizionamento di strisce pedonali e della segnaletica stradale ed è prevista l’installazione di un nuovo quadro elettrico e dei dispositivi luminosi. Ci saranno in questi giorni alcuni disagi per semaforo e/o movieri dovendo fare gli attraversamenti coi cavi elettrici.”

“Possiamo affermare di aver portato a termine un altro progetto funzionale al nostro territorio, che darà piena sicurezza stradale e pedonale in una zona strategica anche dal punto di vista turistico” concludono dall’amministrazione finalese.