Finale 2024, Lista Guzzi Sindaco: “Basta con la campagna diffamatoria”

Finale Ligure. Dobbiamo denunciare la campagna gravemente diffamatoria che viene svolta in questi giorni da un sedicente “Comitato per una Finale Ligure trasparente”, le dichiarazioni della nota divulgata dalla lista Guzzi Sindaco.

“Talmente trasparente da muoversi nell’anonimato diffondendo scritti contenenti notizie false, tendenti sono ad inquinare un sereno confronto e ad infamare la giunta uscente – continua la nota – oltre alla memoria di persone che non sono purtroppo più con noi, note per il disinteressato e generoso impegno profuso per la città”.

“Chi conosce Finale sa bene che gli attuali amministratori hanno fatto dell’onestà la loro bandiera. E vorremmo che questa bandiera fosse valida anche per il futuro. Non sarà certo chi, vigliaccamente e coperto dall’anonimato, predica la “trasparenza” e getta fango con aberranti falsità, a scalfire il buon nome di chi ha operato per il bene della città”.

“Confidiamo in una campagna ricca di contenuti e proposte migliorative – concludono – per il bene della nostra Finale“.