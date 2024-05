Finale 2024, Guzzi sulle opere strategiche: “Via Dante, via Brunenghi, parcheggi e piste ciclabili”

Finale Ligure. “Fra le principali opere strategiche del prossimo quinquennio, insieme al nuovo ponte di Finalborgo, fra Via Dante e la Statale 490, opera fondamentale che siamo certi possa divenire presto realtà, grazie al progetto preliminare realizzato lo scorso anno, il rifacimento delle due principali arterie finalesi, con la creazione di due piste ciclabili e nuovi parcheggi, saranno le grandi opere dell’immediato futuro. Sogni che prenderanno corpo già i primi giorni di maggio con l’inizio dei lavori di Via Dante2.

Così il candidato sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi.

“Il progetto da 1,5 milioni di euro finanziato e già appaltato, prevede un’importante riqualificazione della via: nuova pista ciclabile da Borgo a Marina, rifacimento e riduzione marciapiede, nuovi sotto-servizi, nuova illuminazione e alberatura adeguata. Inoltre l’acquisto da parte dell’amministrazione dell’area adiacente al campetto da basket – in conclusione in questi giorni – consentirà la realizzazione immediata di oltre 50 posti auto. Migliora la viabilità con lo spazio dedicato ai “bikers” e aumentano i parcheggi per i residenti e per coloro che vorranno dedicare del tempo alle via riqualificate” spiega ancora Guzzi.

“Via Brunenghi sarà il prossimo importante intervento, giunto alle fasi finali del suo iter autorizzativo: opera da 5 milioni di euro suddivisa in lotti. Non solo adeguamento urbanistico od opera viaria fondamentale, con la creazione della pista ciclabile Marina-Borgo che consentirà ai nostri ospiti sportivi – oramai migliaia ogni anno – di circolare nella città con un percorso dedicato per lunghi tratti, ma crediamo in un vero e proprio intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana che prenderà corpo nei prossimi cinque anni”.

“Via Brunenghi non via di passaggio ma centro di passeggio. Il nostro progetto intende offrire maggior dignità ad una zona molto popolosa della Città che merita l’attenzione di un vero e proprio rione e servizi da centro commerciale: spazi di aggregazione, realizzazione pavimentazione a tratti dedicata ai pedoni; percorsi, alberature e illuminazioni”.

“E’ stata utilizzata una nuova concezione del verde urbano per la progettazione dell’intera zona. Un altro sogno che diventerà presto realtà. Nuovi parcheggi dedicati ai residenti della via saranno realizzati nell’ambito del progetto di rifacimento dello stadio Borel, di cui abbiamo parlato nella parte dedicata agli impianti sportivi, e altri sono in fase di studio con la ricerca di spazi adatti nelle aree limitrofe”.

“Le buone idee generano buoni progetti, i buoni progetti non faticano a trovare i finanziamenti e in questi anni oltre 30 milioni di euro da enti sovracomunali sono già arrivati a Finale Ligure…” conclude Guzzi.