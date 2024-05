Finale 2024, Berlangieri: “Un nuovo comprensorio Outdoor Region per la governance del settore”

Finale Ligure. “Una nuova e positiva governance del settore outdoor nel finalese. in collaborazione e sinergia con altri comuni e nel quadro di una completa visione di comprensorio turistico-sportivo”. E’ quanto detto oggi dal candidato sindaco Angelo Berlangieri nel corso del convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo “Turismo: Mare- Wellness-Outdoor”, una tema centrale della campagna elettorale finalese.

“L’outdoor rappresenta un comparto strategico per il nostro territorio e per questo va potenziato nel segno della qualità dell’accoglienza e di una vera interazione con il contesto cittadino e il suo complessivo ambito turistico” ha spiegato il candidato sindaco finalese nel corso dell’appuntamento che si è svolto all’hotel Rio, alla presenza del senatore Gianni Berrino, del coordinatore regionale Fdi Matteo Rosso e del coordinatore provinciale Claudio Cavallo, oltre alla rappresentanza dei componenti della lista “Berlangieri Sindaco” in corsa per le elezioni comunali.

“Riteniamo opportuno che l’amministrazione debba dare un chiaro indirizzo di pianificazione territoriale e gestionale, il Comune deve avere un ruolo attivo, sempre in condivisione e collaborazione con il tessuto di operatori impegnati nel settore e il Consorzio FOR. Nessun limite o regolamentazioni restrittive, anzi un nuovo contesto di migliore fruizione e rapporto con la realtà finalese” ha precisato poi Berlangieri.

Nella proposta programmatica ecco la costituzione del Comprensorio Outdoor Region: “Per consentire il necessario consolidamento e l’ulteriore sviluppo, “di qualità” e “sostenibile”, del turismo Outdoor, affrontando e risolvendo le attuali debolezze intrinseche di prodotto, differenziando/decongestionando l’attuale offerta Active, implementando il prodotto slow outdoor, ed integrando pienamente il turismo outdoor con la comunità locale”.

“Per dare stabilità e certezza al prodotto e risolvere alcune delle attuali debolezze intrinseche del prodotto è necessario che, con un ruolo proattivo e di capofila del Comune di Finale, si costituisca, con protocollo d’intensa, tra tutti i comuni interessati un vero comprensorio amministrativo (l’Outdoor Region) che permetta di realizzare alcune attività, indispensabili per il turismo outdoor, che essendo nella competenza degli enti pubblici locali non possono esser attuate dai privati: adottare formalmente la pianificazione territoriale del sistema infrastrutturale outdoor della Region, una specie di piano regolatore dell’outdoor che, utilizzando ed implementando quanto già censito e fatto fino ad ora, definisca ed ufficializzi il sistema infrastrutturale indicando: le destinazioni d’uso dei percorsi e delle aree a servizio degli stessi; la loro natura pubblica, di pubblico interesse o privata; le tipologie di servizi alla fruizione dei percorsi; ecc” ha aggiunto il candidato sindaco finalese.

E ancora: “Regolamentare l’uso del sistema infrastrutturale outdoor: tipologie d’uso, gestione delle interferenze, utilizzabilità in caso di maltempo ed allerte, ecc. Regolarizzare, ove necessario, i rapporti con i proprietari privati. Adottare un piano per la Segnaletica e la Manutenzione ordinaria e il ripristino di tutte le infrastrutture della Region. Creare la rete integrata dei servizi d’Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) della Region”.

Tra gli aspetti toccati nel corso del convegno la strutturazione, valorizzazione e promozione del settore turistico legato al wellness, che “rappresenta un’opportunità da cogliere. Per migliorare la competitività e la qualità del turismo della nostra Finale, implementando e diversificando, in un’ottica complementare il proprio portfolio esperienze e prodotti turistici, anche in relazione allo sviluppo di un modello si slow outdoor”.

“Finale Ligure può diventare una “Wellness destination” grazie alla presenza di operatori turistici già fortemente orientati sull’offerta e incoming per soggiorni con attrattive di benessere e relax, interagendo con un patrimonio ambientale e outdoor unico nel suo genere, oltre alla possibilità di realizzare due hub wellness nei processi di riqualificazione del waterfront finalese e delle ex aree Piaggio, questo per offrire, appunto, due strutture ad hoc e qualificate che possano caratterizzare il turismo finalese.

“Un comparto turistico e di accoglienza davvero strategico e che può sostenere con vigore, con una forma integrata all’outdoor, un vero percorso di destagionalizzazione e consentire un indotto positivo per i nostri operatori durante quasi tutto l’anno” ha concluso Berlangieri.