Ex colonie Bergamasche, M5s: “Avevamo depositato esposto in Procura e presentato diverse interrogazioni”

Liguria. “No, caro Bozzano: non la pensiamo come te. E non ti permettiamo di travisare le nostre parole: non abbiamo sentenziato “un verdetto di condanna definitiva” ma al contempo non possiamo essere garantisti di fronte agli arresti domiciliari di Toti. Anzi, come ha detto oggi il presidente del M5S Giuseppe Conte, “se dovessimo aspettare una responsabilità penale, significa che anche per le inchieste dove emergono le accuse più documentate e circostanziate, dobbiamo attendere il terzo grado di giudizio e il passaggio in giudicato? È una follia ed è una follia che un politico rimanga lì. C’è una responsabilità politica, indipendente dalla vicenda penale”.

Così, rispondendo alle affermazioni del consigliere arancione Bozzano, il capogruppo del M5S in Regione Fabio Tosi.

“Rasenta il tragicomico che il capogruppo della compagine arancione in Consiglio concioni di “scarso rispetto per le istituzioni” accusandoci di essere irrispettosi della legge, proprio in un momento in cui si sta concretizzando quanto abbiamo sempre detto – e da anni, ben prima di questa legislatura -, e cioè che le forze andate al potere nel 2015 hanno sistematicamente calpestato la trasparenza e i percorsi partecipativi. In parole povere: hanno sbertucciato la democrazia”.

“La cosa pubblica è di tutti e non dei pochi eletti che si fanno finanziare dagli amici e dagli amici degli amici in un intreccio di interessi tutti privati. Detto ciò, e lo dico nel pieno rispetto del garantismo evocato dal capogruppo totiano, a questo punto invito Bozzano a chiarire la propria posizione nell’affaire di Punta dell’Olmo. Come mai Toti chiamò proprio lui, quando era sindaco di Varazze, per dirgli: “bisogna trovare una soluzione; razionalizziamo, accorpiamo, spostiamo”? Bozzano ci illumini”.

“Sull’operazione delle ex Colonie bergamasche, peraltro, come M5S non siamo mai stati zitti: io stesso avevo depositato un esposto in Procura e l’ex collega di Gruppo Andrea Melis aveva portato in aula diverse interrogazioni, come quella che riscontrava una chiara incoerenza tra le scelte urbanistiche del Comune di Celle e la delibera regionale n° 698/2018, che nel suo allegato A statuisce, fra i propri obiettivi, quanto segue: “favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ai fini del riuso dei volumi esistenti”. Correva il 2019… attendiamo ancora risposte credibili. Ma ormai l’abbiamo capito: non le possono fornire. E povera Liguria!”, conclude Tosi.

E il senatore ligure del MoVimento 5 Stelle Luca Pirondini: “Leggiamo con stupore la nota diffusa ieri dai coordinatori regionali dei partiti che sostengono la giunta di Giovanni Toti, nella quale si esprime il pieno sostegno al vicepresidente Alessandro Piana, alla giunta e alla maggioranza in Consiglio regionale. Evidentemente questi signori non si rendono conto di cosa stia accadendo: è stato arrestato il presidente della Regione, gli atti dell’inchiesta fotografano un quadro indiscutibilmente sconcertante dal punto di vista dell’etica pubblica, un modus operandi inaccettabile che infanga il buon nome delle istituzioni”.

“Ci sono sospetti di infiltrazioni mafiose, di atti di Giunta volti a favorire in modo scorretto gli affari di alcuni a danno di altri in cambio di finanziamenti ai partiti, metodi indecenti di raccolta del consenso elettorale e altro. Come sempre, la responsabilità penale non c’entra nulla, qui quello che rileva come un macigno è il modo con cui quella Giunta e la sua maggioranza hanno gestito il potere, i soldi pubblici, i rapporti con alcuni imprenditori degni dei peggiori comitati d’affari”.

“C’è da vergognarsi al posto loro apprendendo come per anni si sono comportati mentre avrebbero dovuto servire la causa collettiva e il bene di tutti i cittadini. Noi questo lo avevamo capito da tempo e lo abbiamo denunciato a gran voce. Ora che è tutto più evidente, con un sussulto di dignità si dimettano, chi dovrà farlo si difenda liberamente di fronte alla magistratura, lasciando le istituzioni al riparo da tanto discredito” conclude il senatore pentastellato.