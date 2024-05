Europee 2024, il Pd Savona organizza due incontri “per capire il senso profondo della partecipazione alle elezioni”

Savona. Il Pd comunale di Savona intende avviare un programma di formazione politica che il segretario comunale Simone Anselmo ha promosso con la collaborazione di un gruppo di persone interne al partito che “ne hanno condiviso gli obiettivi e l’organizzazione del programma”.

“Lo scopo è quello di creare occasioni di approfondimento e di studio delle tante tematiche che la politica affronta quotidianamente, per accrescere le competenze e sviluppare il dibattito con le dovute conoscenze. I temi affrontati saranno correlati alla attualità del momento, da una parte con uno sguardo al passato per una collocazione storica e di ricostruzione di percorsi politici ed amministrativi, dall’altra acquisendo elementi di conoscenza di politiche proiettate al futuro. Sarà data anche attenzione alla organizzazione istituzionale dei diversi livelli di governo per conoscerne le competenze , le potenzialità e i limiti della azione amministrativa e legislativa”.

Il programma prevede due incontri prima del periodo estivo focalizzati sull’Europa “per capire il senso profondo della partecipazione alle elezioni europee”. Il primo incontro centrato sull’approfondimento dell’Unione Europea e alla comprensione delle “famiglie” politiche che siedono al Parlamento Europeo, le materie di competenza e il potere di indirizzo politico e normativo, ci sarà la relazione di Aurora Lessi e l’intervento dell’europarlamentare Benifei e sarà il 23 maggio alle 20.30. Il secondo incontro finalizzato ad affrontare un tema di estrema attualità quale il ruolo della Europa nella politica estera e la difesa comune in uno scenario mondiale di grande complessità e criticità , avrà come relatrice Roberta Pinotti è sarà il 30 maggio alle 20.30 presso il circolo Artisi.

“Dopo il periodo estivo la scuola di politica vedrà una frequenza di due incontri mensili organizzati presso le realtà associative cittadine delle Società di Mutuo Soccorso aperte alla partecipazione degli iscritti, dei simpatizzanti, delle persone curiose che vorranno condividere con noi il percorso. Verranno valorizzate le competenze interne al partito e individuate nella nostra comunità, personalità con competenze specifiche professionali, tecniche, amministrative, politiche”.

Verranno affrontati molti temi, in relazione alla agenda politica del momento quali: assetti istituzionali e riforme possibili; sistema di Welfare, sanità ,scuola e politiche sociali; ambiente e transizione ecologica; territorio e sviluppo economico; infrastrutture, trasporti, logistica, portualità.

“Ma grande rilevanza verrà data alla nostra storia e al nostro futuro: le radici del Pd: la tradizione comunista, socialista, cattolico democratico; la stagione dell’Ulivo e la nascita del Pd; le prospettive future: la transizione digitale ed ecologica e il loro impatto sul tessuto democratico. Pensiamo a questa iniziativa con la speranza di poter coinvolgere giovani interessati alla politica in una situazione che agevoli il passaggio di competenze tra generazioni e di crescita per tutti”.