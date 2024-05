Savona. Antonella Tosi, candidata alle elezioni europee con Fratelli d’Italia, parteciperà al confronto tra i candidati del nord-ovest organizzato da Savona 20×30.

L’incontro si terrà il 29 maggio alle 18 in piazza Pertini a Savona.

Oltre a Tosi parteciperanno: Cristina Lodi di Azione, Benedetta Scuderi di Avs, Andrea Costa di Forza Italia, Lorenza Rosso della Lega, Bice Parodi di Pace Terra e Dignità, Isabella Parini del M5S, Donatella Alfonso del Pd e Nadia Gallo degli Stati Uniti d’Europa.

“Vorresti saperne di più sulle elezioni europee? Ti sei mai chiesto che cosa può fare l’Unione Europea per il nostro territorio? Non perderti il confronto tra i candidati mercoledì 29 maggio alle ore 18 in piazza Pertini a Savona”, è l’invito di Savona 20×30.

Savona 20×30 è l’iniziativa di un gruppo di ragazzi “che vogliono mettere la propria passione politica e la propria competenza al servizio della città. Un progetto dei giovani, ma che sia capace di creare un costruttivo dibattito intergenerazionale”.