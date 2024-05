Europee 2024, a Savona un confronto tra i candidati del nord-ovest: appuntamento domani presso piazza Pertini

Savona. Un momento di confronto in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il gruppo “Savona20x30” organizza un dibattito a Savona, presso piazza Pertini, alle ore 18:00 di domani (mercoledì 29 maggio) per favorire il coinvolgimento e la partecipazione di indecisi e under 35 in vista della prossima consultazione elettorale.

A confrontarsi saranno i candidati liguri, inseriti nella circoscrizione nord-ovest, dei principali partiti in corsa per il Parlamento europeo: Cristina Lodi (Azione), Benedetta Scuderi (Alleanza Verdi e Sinistra), Antonella Tosi (Fratelli d’Italia), Andrea Costa (Forza Italia), Lorenza Rosso (Lega), Bice Parodi (Pace Terra e Dignità), Isabella Parisi (Movimento 5 Stelle), Donatella Alfonso (Partito Democratico), Nadia Gallo (Stati Uniti d’Europa).

Gli interrogativi che verranno posti ai partecipanti al dibattito verteranno principalmente sulla strategia e l’impegno personale dei singoli qualora risultassero eletti all’Europarlamento, ma anche sulle tematiche percepite come prioritarie per il prossimo futuro dai candidati. Inoltre ci sarà spazio per le domande raccolte dal pubblico sia dal vivo che sui social (l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram di Savona20x30).

L’appuntamento dunque sarà domani alle ore 18.00: piazza Pertini è pronta ad ospitare il confronto elettorale tra candidati della circoscrizione nord-ovest in vista delle elezioni europee previste sabato 8 e domenica 9 giugno.