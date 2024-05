L’Esercito Italiano celebra il 163°anniversario della sua costituzione

Liguria. Il 4 maggio ricorre il 163° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano quando, nello stesso giorno del 1861, un provvedimento del Ministro della Guerra Manfredo FANTI decretava la fine dell’Armata Sarda e la nascita dell’Esercito Italiano.

L’Esercito è presente sul territorio ligure con il Comando Militare Esercito “Liguria, con il dipendente Circolo Unificato dell’Esercito di Genova, e la Base Logistica Addestrativa di Sanremo.

Nel corso della storia d’Italia l’Esercito è stato sempre protagonista quale Istituzione deputata alla difesa dei cittadini e del Paese. Oggi, in particolare, è una Forza Armata moderna, composta da professionisti, che si prepara costantemente ai nuovi scenari operativi attraverso l’addestramento, inteso come preparazione delle nostre unità ad assolvere specifiche missioni, e l’utilizzo delle più moderne tecnologie, al fine di fronteggiare l’indeterminatezza dei nostri tempi, in qualsiasi contesto operativo e con scarsissimo preavviso.

Oggi l’Esercito continua ad essere un baluardo a difesa della patria, dei cittadini e degli interessi nazionali ancorato a principi cardini quali Addestramento, Tecnologia e Valori grazie ai quali in ogni epoca ha saputo proteggere e accompagnare il Paese.

La Forza Armata è una componente essenziale per contribuire alla pace e alla stabilità internazionale e alla protezione generale degli interessi nazionali, il cui ruolo si inquadra in un compito globale di sicurezza del Paese, a cui partecipiamo in modo armonico insieme alle altre Istituzioni della Repubblica, sia in Patria con l’Operazione “Strade Sicure”, sia all’estero nelle missioni internazionali.

Per chi fosse interessato ad intraprendere una carriera all’interno della grande famiglia dell’Esercito, è possibile documentarsi sui vari percorsi di accesso sul sito www.esercito.difesa.it e tramite i profili social su Facebook, Instagram e il canale WhatsApp per essere sempre aggiornati sulle iniziative dell’Esercito Italiano.