Emozione e festa per i due nuovi mezzi di soccorso donati alla Croce Rossa di Stella

Stella. Il gesto di Gina Pongibove ha colpito tutti. Questa mamma, in onore e ricordo di suo figlio Massimo, ieri (12 maggio) ha donato due mezzi di soccorso alla Croce Rossa di Stella.

Grande emozione al campo sportivo “Silvio Perazzo” di San Bernardo, in memoria di Massimo Cambise. Una donazione che ha permesso l’acquisto di una nuova ambulanza 4×4 e di un mezzo destinato al reparto di protezione civile.

Grande partecipazione. Una comunità grata a Gina.

“Onore e immenso piacere di condividere un momento istituzionale insieme a tantissimi amici e a tanti colleghi del volontariato e delle istituzioni per inaugurare i due nuovi mezzi nel parco veicoli della Croce Rossa Italiana – Comitato di Stella – così il sindaco Andrea Castellini -. Un immenso grazie va ovviamente alla benefattrice Gina Pongibove che, in onore di suo figlio Massimo, ha deciso di donare questi preziosi veicoli al nostro Comitato”.

“Complimenti – conclude – a tutti i volontari di Croce Rossa Stella, al Direttivo del Comitato e grazie mille all’amico e presidente Giancarlo Pedrazzi per il raggiungimento di questo meraviglioso e importante risultato per Stella e per tutta la sua comunità”.