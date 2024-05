Elisoccorso vigili del fuoco, M5S: “Salvini loda un servizio che ha pressoché smantellato”

Liguria. “La bellissima notizia del trasporto da Parma al Gaslini di Genova, con un elicottero dei Vigili del fuoco, di una bimba in pericolo di vita, fa tornare centrale un tema che, come M5S, abbiamo sempre dibattuto: la scandalosa privatizzazione dell’elisoccorso in Liguria voluta da Toti e dall’ex assessora alla Sanità Viale. Scelta politica che per noi resta inaccettabile e che oggi, alla luce dei maneggi che stanno emergendo, conferma quanto abbiamo sempre detto: il privato si prende fette sempre più consistenti del pubblico anche quando al pubblico le scelte operate non convengono affatto. Conviene ai cittadini che i costi del servizio siano stati quintuplicati?”.

Lo dichiara, con i pentastellati della Liguria, il coordinatore provinciale del M5S Stefano Giordano.

Che poi aggiunge: “Ridicolo che Salvini, in un suo post, si spertichi in lodi per l’esito del trasporto della piccola da Parma a Genova: ricordo all’ex Ministro dell’Interno, il più assente al Viminale della storia della Repubblica, che lui e tutto il centrodestra ligure hanno sempre osteggiato l’elisoccorso pubblico prediligendo le multinazionali delle pale. Detto ciò, visto che dimostra tanto interesse per il corpo dei pompieri, sarebbe opportuno che studiasse prima di tutto come funziona l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco in Liguria, poi come funziona il soccorso dei Vigili del Fuoco nella nostra regione e soprattutto qual è la condizione reale delle sedi liguri. Se e mai lo farà, si accorgerà che qui manca più del 30% del personale. Meno post, Matteo, e più atti concreti”.