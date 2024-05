Elezioni 8-9 giugno, 40 comuni al voto nel savonese: ecco chi eleggerà il nuovo sindaco

Liguria. Non solo europee: sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria si vota anche per l’elezione dei sindaci di 125 comuni, tre dei quali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dunque con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno (il ballottaggio è fissato per il 23 e 24 giugno). Si tratta di Albenga, Rapallo e Sanremo.

Le elezioni amministrative 2024 si terranno dunque in concomitanza con le elezioni europee, e in tutta Italia saranno 3.701 i comuni chiamati alle urne nel secondo fine settimana di giugno, per un totale di quasi 17 milioni di votanti. Seggi aperti quindi il sabato (dalle 15 alle 23) e la domenica (dalle 7 alle 23) per consentire il maggior afflusso di persone possibile.

sono in provincia di Savona (40). Ed è ormai rush finale anche per la chiusura delle liste che saranno in corsa per la competizione elettorale. In Liguria, la stragrande maggioranza dei comuni che andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco, la giunta e la composizione del consiglio comunale. Ed è ormai rush finale anche per la chiusura delle liste che saranno in corsa per la competizione elettorale.

Elezioni 2024, i comuni al voto nel savonese