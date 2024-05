Ecco “Malarazza”, il nuovo libro di Marzia Pistacchio: cibo, donne, uomini e ossessioni

Savona. Sarà presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino, “Malarazza”, il nuovo libro della scrittrice savonese Marzia Pistacchio che, con la sua penna graffiante, questa volta ci propone un testo che sta a metà strada tra l’antologia e il romanzo per racconti. Cosa leggeremo? Un libro che parla di cibo, di donne, di uomini e di ossessioni.

“È un bestiario femminile e femmineo di donne rotte, sbagliate, indecenti e inopportune – ci spiega l’autrice -. Tutte sono legate da una nomea che le accomuna: appartenere ad una malarazza.

Per questo motivo sono donne che portano tutte il mio cognome – continua -, come fossero ave, antenate, madri e sorelle. Il tutto è sempre legato al cibo come elemento magico e di rottura”.

Uno stile crudo narra situazioni estreme che, purtroppo, sono molto comuni. Una narrativa “di lotta” che vuole gettare luce sulla situazione degli ultimi e dare voce anche a chi, molto spesso, non ne ha.

Prefazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro e illustrazioni di Eleonora Visconti.

Casa Editrice tutta savonese,“black dog” che, con questa ultima pubblicazione, prosegue il percorso di promozione della narrativa al femminile.