Ecco l’orto didattico di Stella: se ne prenderanno cura gli studenti

Stella. C’é un orto didattico a Stella. Lo hanno inaugurato oggi (31 maggio) e a prendersene cura saranno gli studenti.

Giornata di festa con il sindaco Andrea Castellini e l’assessore Arianna Oggero, per celebrare questa novità che fa parte del progetto dell’Istituto comprensivo di Sassello. “I ragazzi della Terra” che ha come obiettivo “quello di sviluppare competenze laboratoriali in un lavoro di squadra e di far incontrare aspetti teorici e disciplinari con esperienze manuali negli ambienti naturali che circondano le nostre scuole”.

Tra le finalità, “la volontà di sostenere lo sviluppo del benessere psicofisico degli alunni con attività esterne all’aria aperta e di tipo manuale”.

Gli alunni saranno coinvolti, attraverso attività di continuità infanzia-primaria-secondaria, nella preparazione e cura delle coltivazioni in un contesto di lavoro di gruppo sotto la guida dei docenti o di esperti agronomi – coltivatori, anche nonni volontari, presenti sul territorio.

L’attività potrà essere anche l’occasione per la conoscenza dei dialetti locali in riferimento alle specie vegetali coltivate e alle azioni proprie delle attività agricole.

“Rendere sistematico e più stretto il rapporto tra la natura circostante e gli alunni potrà avere anche una funzione di sostegno e integrazione con le specificità e le ricchezze degli ambienti in cui vivono i nostri alunni” spiegano dal Comune “nelle differenti sedi della nostra scuola, in collaborazione con le autorità competenti territoriali, sono stati individuati e organizzati degli spazi adatti all’esercizio di attività di coltivazione (piante aromatiche, ortaggi, fiori), in un percorso laboratoriale, di osservazione dell’ambiente umido dell’Appennino ligure”.

Poi i ringraziamenti per la riuscita del progetto e l’inaugurazione dell’orto didattico “a tutti gli alunni, i docenti, il Comune, il consiglio comunale dei ragazzi di Stella, le associazioni e il signor Gallo per la consulenza, gli operai del Comune e l’Ufficio tecnico tutto per il supporto oltre che tutti coloro che hanno contribuito come volontari all riuscita di questa bellissima iniziativa”.