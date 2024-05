Ecco la classifica del risparmio in Italia: i savonesi al 34^ posto, riescono a “mettere via” l’8,9% del reddito

Savona. Il savonese occupa il 34^ posto (cioè sette posizioni in meno rispetto al 2019) della “classifica” relativa alla propensione al risparmio delle famiglie a livello provinciale realizzata dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne.

Come riportato da Il Sole 24 ore, la prima indagine sulla capacità di “oculatezza” degli italiani vede al primo posto la provincia di Biella, con una capacità di risparmio pari al 15,4% del proprio reddito disponibile nel 2022. Seguono Vercelli (13,8%) e Asti (13,1%); in fondo alla classifica, invece, ci sono Ragusa, Crotone e Siracusa, dove le famiglie riescono a mettere da parte solo il 4,6% del loro reddito.

Savona, come detto, occupa la 34^ piazza con l’8,9% del reddito risparmiato. Meglio il capoluogo di regione, Genova, che è all’undicesimo posto con l’11,2% (migliora di una posizione il posizionamento precedente) ma ha il piccolo “primato” di essere anche la prima città metropolitana in classifica, seguita in dodicesima posizione da Milano.

Scorrendo la situazione delle altre province liguri, Imperia occupa il 28^ posto con il 9,3% e tre posizioni in meno rispetto al 2019. Chiude la classifica ligure La Spezia, al 44^ posto con l’8,3% di risparmio.

In generale, come evidenziato dal quotidiano economico, sono le regioni del nord-ovest che hanno una maggiore capacità di risparmio (10,8%), contro una media nazionale dell’8,4%. I picchi si registrano in Piemonte con l’11,1%, in Lombardia con il 10,8% e in Emilia Romagna con il 10,1%. Quest’ultima regione ha scalzato la Liguria, che oggi occupa la quarta posizione. Più in difficoltà, invece, i risparmiatori del Mezzogiorno “anche a motivo delle minori entrate, e nelle città metropolitane dove probabilmente pesa il maggiore costo della vita”, come sottolineano su Il Sole 24 Ore.