E’ una signora di Alassio la vincitrice della prima edizione del concorso “Shopping col Sorriso”

Alassio. E’ la signora Tatiana Avarvarei di Alassio la vincitrice del concorso “Shopping col Sorriso”, organizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio e dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, ed intitolato in questa sua prima edizione alla memoria di Gian Carlo Formichella, il compianto Presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping scomparso il mese scorso.

La vincitrice, che ha centrato la fortuna con lo scontrino dell’acquisto da lei effettuato presso il negozio alassino “Valmoda accessori in pelle”, si aggiudica il premio del valore di 1.000 Euro messo in palio, composto da un set di valigie offerto dal consorzio Alassio Un Mare di Shopping, un trattamento spa e una cena per due persone offerti dal Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, una confezione di prodotti cosmetici offerta da Acqua di Alassio e una torta di alta pasticceria con il logo del concorso offerta dalla pasticceria Simo – La pasticceria che sognavo.

L’estrazione della cartolina vincente – tra le oltre 4.000 cartoline imbucate durante il concorso nell’apposito spazio situato Piazza Matteotti – è avvenuta ieri pomeriggio, martedì 27 maggio, davanti al Palazzo Comunale di Alassio, alla presenza del notaio Elpidio Valentino.

Si attende ora lo spoglio delle cartoline per conoscere quale delle attività alassine che hanno aderito al concorso è stata la più votata dai partecipanti come l’esercizio commerciale “dove sono di casa la cortesia e il sorriso nell’accogliere i clienti”. Il nome verrà svelato domenica 2 giugno alle ore 17.30 in Piazza Partigiani ed in questa occasione il gentile titolare riceverà la fascia di “Attività più sorridente 2024”. Sarà presente all’iniziativa il comico di Zelig Andrea Di Marco, che con la sua irriverente comicità ligure chiuderà in bellezza la manifestazione con uno spettacolo offerto a cittadini e turisti nella stessa Piazza Partigiani.

L’Assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Congratulazioni vivissime alla fortunata vincitrice della prima edizione del concorso “Shopping col Sorriso” e appuntamento a domenica per festeggiare in Piazza Partigiani la chiusura di questa splendida manifestazione con la proclamazione dell'”Attività più sorridente 2024″ e lo spettacolo del comico Andrea Di Marco, che si preannuncia davvero divertente. Siamo molto soddisfatti per l’ottimo esito del concorso, che in sole quattro settimane ha fatto registrare ben 4 mila cartoline partecipanti, segno dell’ottimo andamento commerciale nella nostra città. Grazie per la proficua collaborazione al Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping”, agli sponsor, al Notaio Elpidio Valentino, alle attività che hanno aderito e a quanti hanno offerto il proprio contributo per l’ottima riuscita di questa nuova ed entusiasmante iniziativa”.