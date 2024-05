Doria Nuoto Loano: Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi convocati per il Trofeo delle Regioni

Loano. La Doria Nuoto Loano ha appreso con soddisfazione che due dei suoi talentuosi nuotatori, Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi, sono stati ufficialmente convocati per rappresentare la Liguria nel prossimo Trofeo delle Regioni di nuoto in acque libere.

Organizzato a Piombino il 2 e 3 luglio 2024, questo prestigioso trofeo vedrà Cominato e Zangrandi competere nella impegnativa distanza di 5 km in mare aperto. Entrambi gli atleti, figli del duro lavoro e della dedizione della società loanese, sono pronti a portare in alto il nome della Doria Nuoto e della Liguria con la loro straordinaria performance.

Ad accompagnare i due atleti ci sarà l’allenatrice Anna Siccardi, che è stata scelta per guidare la squadra ligure in questo importante evento. “La sua convocazione come allenatrice della rappresentativa ligure è motivo d’orgoglio per la Doria Nuoto Loano, testimonianza del suo impegno e della sua competenza nel plasmare il talento dei giovani nuotatori – dichiarano i dirigenti della società loanese -. Il contributo di Siccardi è stato fondamentale nel preparare i nostri atleti per questa sfida di portata nazionale”.

“La Doria Nuoto Loano – concludono – estende le sue congratulazioni ad Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi per questa straordinaria opportunità e augura loro il massimo successo”.