Difendere la sanità pubblica, a Savona incontro del PD alla SMS Fornaci

Savona. “Ad inizio aprile di quest’anno, 14 tra i più importanti scienziati italiani, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, hanno firmato un appello comune in cui si chiede di difendere e rinnovare il Ssn italiano, il Sistema sanitario nazionale del nostro Paese”.

Così il circolo PD presenta l’incontro in programma venerdì 17 maggio alle ore 18 presso la SMS Fornaci di Savona, alla presenza della prof.ssa Nerina Dirindin.

“Un coro unanime di voci dalla grande autorevolezza che hanno chiesto alla politica di preservare il sistema sanitario pubblico dalle tante minacce all’orizzonte, mettendo in guardia dal rischio di un progressivo avvicinamento al modello statunitense, caratterizzato da una spesa notevolmente più elevata (più che tripla rispetto all’Italia) e una minore efficacia, come dimostrato dal confronto dell’aspettativa di vita (inferiore di 6 anni)”.

“Tra questi anche Nerina Dirindin che è professoressa associata d’economia pubblica e politica sanitaria presso l’Università degli Studi di Torino ed è stata Direttrice Generale del Ministero della Sanità (1999 – 2000) e assessore alla Sanità della Regione Sardegna (2004 – 2009).

La notizia – come tutte le notizie importanti – è andata subito dimenticata. Noi invece vogliamo che se ne parli ancora e che i rischi per la nostra salute siano conosciuti bene. Più siamo ad esserne informati più possiamo far conoscere ad altri quello che sta succedendo” conclude il circolo Dem savonese.