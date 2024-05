“Danni per la mancata pulizia della spiaggia e la chiusura del ponte Ruffino”: la polemica del titolare di un chiosco a Savona

Savona. “Chiedo un rimborso simbolico per i danni dovuti alla chiusura del ponte Ruffino e della mancata pulizia della spiaggia”. Flavio Fiumara, titolare del chiosco vicino al torrente Letimbro di Savona scrive al sindaco, Procura, Autorità Portuale e guardia costierra.

“Nonostante l’avvio della stagione estiva al 1 maggio 2024 come da sempre in ordinanza demaniale – prosegue -, non si è provveduto alla sistemazione della spiaggia. In seguito a questa grave mancanza e in seguito alla distruzione completa della spiaggia causata dalla mareggiata di ottobre 2023, sono stato costretto ad un duro lavoro di sistemazione con molti giorni di lavoro per rendere un po’ sicura e decorosa la spiaggia, per questo ed in seguito ai mancati interventi dell’azienda preposta, mi trovo costretto a chiedervi un pagamento simbolico di 1000 euro da scalare alla ditta preposta per il lavoro che sono stato costretto a svolgere io al posto loro”.

E chiede che “venga incaricata urgentemente una ditta per bonificare il confine con la spiaggia libera dai materiali di risulta depositati in loco da lavori eseguiti in altre spiagge. Anche la chiusura del ponte Ruffino – conclude -, ha procurato un notevole danno alla mia parte economica e chiedo per questo, un altro rimborso simbolico di 1000 euro”.