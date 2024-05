Danneggiata la scultura “Corpo e anima” nel piazzale davanti alla caserma dei vigili del fuoco di Savona

Savona. E’ stata danneggiata la notte appena trascorsa la scultura “Corpo e anima” donata dal pompiere Antonio Cursano al comando di Savona dei vigili del fuoco il 2 dicembre 2022, data della sua inaugurazione in occasione della patrona Santa Barbara.

E’ stata rotta un’ascia che forma lo stemma, simbolo del corpo dei vigili del fuoco, dell’opera che si trova nel piazzale antistante la caserma di via Nizza.

“Non comprendo la ragione di questi gesti, mi chiedo se forse è forma di protesta o che obiettivo si vuole raggiungere. Ci vuole anche del coraggio perchè in quella zona ci sono le telecamere“, commenta amareggianto l’artista.

L’opera, donata un anno e mezzo fa, ha un duplice significato: “E’ dedicata sia ai pompieri caduti che ai colleghi in servizio ancora oggi”, ricorda Cursano. L’involucro esterno simboleggia il vortice di anime dei caduti che proteggono i vigili del fuoco in servizio, rappresentato dalla fiamma interna ricavata dallo stesso monoblocco di marmo e rivestita in oro zecchino 24 carati.

Al momento non è ancora stata presentata denuncia: “Il comando valuterà come procedere”, spiega Cursano. La scultura, ricavata da un blocco di marmo che pesava 9 tonnellate, sarà presto aggiustata: “Appena riuscirò mi metterò al lavoro per ripararla e riportarla allo stato iniziale”, ha concluso l’autore dell’opera.