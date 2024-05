Dal 5 luglio torna il Festival teatrale di Verezzi, il nuovo direttore: “Ci sarà un cambiamento, sarà positivo”

Savona. Dal 5 luglio al 14 agosto torna il Festival Teatrale di Borgio Verezzi: 24 spettacoli per 13 titoli di cui 11 prime nazionali. La 58esima edizione avrà un nuovo direttore, sarà Maximilian Nisi che affiancherà gli artisti coinvolgendo i giovani delle scuole e alcune realtà culturali attive sul territorio. La presentazione del Festival si è tenuta questa mattina nella sede di Fondazione De Mari alla presenza del presidente Luciano Pasquale, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, il consigliere delegato Mattia Rolando e il direttore Maximilian Nisi.

È stato presentato anche il Premio Fondazione Agostino De Mari. Il premio al miglior attore emergente andrà a Valentina Olla che lo scorso anno ha interpretato Stan Laurel nello spettacolo “Stanlio e Ollio. Amici fino all’ultima risata”. “Questo festival è una delle eccellenze più significative del territorio, un fiore all’occhiello dell’offerta culturale savonese che tracalica i confini provinciali e porta un luogo magico agli onori nazionali e internazionali“, commenta il presidente della Fondazione, Luciano Pasquale.

Il sindaco Renato Dacquino commenta: “Tra poco le emozioni, le esperienze e i protagonisti saliranno sul palco. Sarà ancora una volta una grande festa, corredata dall’impegno, dal supporto, dalla tenacia di tutti coloro che credono nel festival e aiutano a realizzarlo”. Poi presenta il nuovo direttore: “Ha il compito di innovare e creare sinergia nel paese con le altre attività. Vorrei si creasse una comunità che respira aria di teatro”.

E conclude con un rifermento all’ex direttore Stefano Delfino: “Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni, i cambiamenti sono sempre dolorosi“. Il consigliere Mattia Rolando aggiunge: “Il nuovo direttore ha dimostrato fin da subito di avere le idee molto chiare sulla nuova edizione”.

“Al centro del progetto ci sono le storie e gli interpreti – afferma Maximilian Nisi – attori selezionati tra quelli che in questi anni hanno scelto un percorso di cura profonda e costante del lavoro teatrale. Cercherò di dare spazio alle nuove generazioni, alle risorse del territorio e soprattutto al valore del grande artigianato della scena, nella consapevolezza spesso dimenticata che lo spettacolo è un prodotto collettivo. Il festival di quest’anno è una condivisione di intenti. Ho preso in considerazione il lavoro del direttore uscente. Ho preso spettacolo che sono in line aocn quello che creda debbra offrire questo festival. Ho ascoltato anche i consigli dell’amministrazione comunale e abbiamo organizzato un cartellone che puà piacere a tutti”.

Non si guarda solo a quest’anno ma già ai prossimi: “Il mio programma ha bisogno di più tempo, spero di poterlo realizzare con la collaborazione di tutti: lavoro con i giovani, lavoro sul territorio, ritorno ai classici, la prosa in musica e tante altre cose che mi piacerebbe proporre come una sessione Off teatrale di drammaturgia, seminari con i registi nazionali e internazionali, un gemellaggio con altri festival, la celebrazione di autori. Sono tutte cose che danno la possibilità di salvaguardare la nostra tradizione e il teatro che è un patrimonio di tutti quanti noi. Tutto questo determinerà un cambiamento, ma io sento che è positivo. Il pubblico ha bisogno di cose nuove. Prima il festival è stato snaturato, Stefano ha risposto alle domande del pubblico in un determinato periodo storico”, conclude Nisi.