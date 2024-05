Dal 1 giugno tornano i bagni chimici nelle spiagge libere di Albissola, Savona e Vado

Albissola/Savona/Vado Ligure. Sono in corso di installazione i nuovi bagni chimici nelle spiagge di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, da Albissola Marina a Vado Ligure.

Dal 1° giugno 2024 al 15 settembre 2024 saranno disponibili un totale di 34 bagni chimici, di cui 28 standard e 6 adatti a persone con disabilità.

Il servizio, affidato alla Kobak S.r.l., prevede non solo il noleggio, ma anche l’installazione, la manutenzione quotidiana e la pulizia di questi servizi igienici. Inoltre, verranno forniti tutti i materiali necessari per garantirne l’uso continuo, come sapone e carta igienica. La manutenzione ordinaria si svolgerà con interventi quotidiani, intensificati nei weekend e nei giorni festivi, per assicurare che i bagni chimici siano sempre puliti e funzionanti.

I bagni verranno installati anche nella spiaggia libera sottostante il Lady Moon, che rimarrà accessibile nonostante la demolizione e lo sgombero dell’ex locale notturno, in stato di abbandono da anni. Con l’aggiunta di questo servizio viene confermato l’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale a mantenere accessibile e fruibile il litorale, come attestato recentemente dall’assegnazione delle Bandiere Blu alla spiaggia delle Fornaci a Savona, a quella di Albissola Marina, solo in parte di competenza dell’AdSP, e al porticciolo turistico della Darsena.